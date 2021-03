Maduro diz que vai garantir vacinas para toda a população venezuelana

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou neste domingo (7), que apesar das sanções ilegais sofridas pelo país, todos os cidadãos terão suas doses contra a Covid-19 asseguradas.



“As vacinas chegarão à Venezuela e o processo de vacinação abrangerá toda a população (...) continuamos lutando pela liberação dos 300 milhões de dólares que o Banco da Inglaterra mantém sequestrados, mas com ou sem o sequestro as vacinas chegarão às pessoas ", enfatizou o presidente Maduro, de acordo com a Telesul.

“Aplicamos 70 por cento das vacinas russas ao pessoal de saúde, já chegou a segunda dose e nesta segunda-feira começa a vacinação com a vacina chinesa e já estabelecemos prioridades”, explicou o presidente.

Em relação aos casos da nova cepa brasileira, o chefe de Estado lembrou que os casos se multiplicaram.

