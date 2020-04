Maduro estende por mais 30 dias quarentena na Venezuela

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou mais 30 dias de Estado de Alarme Constitucional e isolamento social, “consciente e voluntário”, em seu Twitter, neste domingo, 12. O venezuelano, porém, disse que o momento ainda não é o de “cantar vitória” mas de união para conter a propagação da pandemia do coronavírus.

Mediante decreto extendí por 30 días más el Estado de Alarma y la cuarentena social, consciente y voluntaria. Pese a que avanzamos en la contención de la Pandemia, no podemos cantar victoria. Es necesario continuar unidos en el esfuerzo colectivo por la salud del pueblo. pic.twitter.com/lQkB4DPm4A — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 12, 2020

Maduro agradeceu o “esforço dos camponeses, trabalhadores e empresários” para manter a atividade econômica ativa. Para ele, “não há contradição entre saúde e produtividade”. E afirmou: “contem comigo para apoiá-los em que precisarem”.

Estoy pendiente del tema económico y digo que no hay contradicción entre salud y productividad. Gracias al esfuerzo de los campesinos, trabajadores y empresarios, hemos podido mantener el aparato económico activo. Cuenten conmigo para apoyarlos en lo que necesiten. ¡Sí Se Puede! pic.twitter.com/6bY79EAIY3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 12, 2020

Em entrevista à TV venezuelana, VTV, disse que “para a economia pós-pandemia será fundamental um mercado de petróleo estável”, a commodity é responsável pela grande maioria da economia do país e tem sido afetada pela crise econômica mundial (agravada pela pandemia do coronavírus).

No Sábado, 11, o governo anunciou que, em 24 horas, o país não registrou nenhum novo caso de Covid-19, o que mantém o número de casos em 175, com 9 óbitos. O vice-presidente de Comunicação e Cultura da Venezuela, Jorge Rodríguez, ressaltou que a taxa de recuperação do país é de 53% - 66 vezes maior à do Brasil.

