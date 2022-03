Maduro: 'o que estão fazendo contra a Rússia é um crime'

Apoie o 247

Agência RT - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, alertou nesta quarta-feira que a política de sanções impostas pelos EUA e pela União Europeia (UE) contra a Rússia - que inclui a exclusão de Moscou do sistema Swift - "é um crime" contra a Rússia. povo russo e uma forma de "guerra econômica".



"O que eles estão fazendo é um crime (...) é uma loucura", disse Maduro sobre a medida para expulsar a Rússia do referido sistema financeiro internacional.



O presidente venezuelano acrescentou que as medidas aplicadas contra a Rússia buscam enfraquecer um país e um povo, como tentaram fazer com a Venezuela por meio do bloqueio econômico.



"Sabemos que a principal guerra do imperialismo é a guerra econômica e as guerras econômicas devem parar", acrescentou Maduro, indicando que tanto Washington quanto a Europa se aproveitam de bloquear o acesso a seus sistemas financeiros para prejudicar e "chantagear o mundo".



Nesse sentido, Maduro pediu que os problemas entre os países sejam sempre resolvidos por via diplomática e não com a imposição de sanções, bloqueios e “guerras econômicas” que prejudicam a população civil ao deteriorar sua qualidade de vida.

