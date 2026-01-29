TV 247 logo
      Mãe relata tentativa desesperada de salvar três filhos que morreram em lago congelado no Texas

      Nevasca já matou 10 nos EUA (Foto: BRIAN SNYDER)

      247 - Três irmãos morreram após caírem em um lago congelado em uma propriedade privada na cidade de Bonham, no norte do Texas, nos Estados Unidos, na última segunda-feira (26). O caso aconteceu durante uma onda de frio intenso que atingiu a região e provocou dezenas de mortes no país.

      O relato da tragédia foi feito pela mãe das crianças, Cheyenne Hangaman, em entrevista à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos. A história foi publicada originalmente pela BBC News, que destacou o impacto emocional do episódio e o alerta para os riscos causados pelo congelamento de lagos durante o inverno.

      Segundo Hangaman, os filhos brincavam próximos ao lago, localizado a cerca de 30 metros da casa onde a família estava. O menino mais novo, de 6 anos, teria sido o primeiro a cair ao tentar “patinar” sobre a fina camada de gelo que cobria a água.

      Ao perceber o acidente, os dois irmãos mais velhos, de 8 e 9 anos, pularam no lago na tentativa de resgatar o caçula. A mãe contou que correu até o local ao ser alertada por uma das filhas, que chegou gritando que os irmãos haviam caído na água.

      Hangaman afirmou que conseguiu retirar os três filhos da água e colocá-los sobre o gelo, mas a superfície não suportava o peso e continuava se rompendo. “Eles eram três e eu era uma só... é por isso que não consegui salvá-los”, disse à CBS News.

      A mãe relatou ainda o momento em que percebeu a gravidade da situação. “Quando eu os vi, eles estavam se debatendo e eu sabia que os corpos deles já estavam em choque. A água estava gelada”, afirmou.

      Durante a tentativa de resgate, Hangaman começou a perder forças e também correu risco de se afogar. Ela acabou sendo retirada da água com a ajuda de um vizinho, que ouviu os gritos de socorro e correu até o local.

      “Eu tentei lutar pela vida dos meus filhos, mas tive que vê-los se debatendo e afogando. E eu não consegui ajudá-los”, relatou.

      O vizinho, que é treinador de futebol da escola onde as crianças estudavam, utilizou uma corda para puxar a mãe para fora do lago congelado. “Ele disse que ouviu os gritos e pedidos de socorro e veio correndo. Meu amigo tinha uma corda me puxou para fora com ela”, contou Hangaman.

      Em comunicado, a polícia local informou que os dois filhos mais velhos foram retirados da água por equipes de emergência, com apoio do vizinho, e levados para um hospital da região. O menino mais novo, de 6 anos, teve o corpo localizado apenas após “uma extensa busca na lagoa”.

      As autoridades não divulgaram oficialmente os nomes das vítimas, mas familiares identificaram as crianças como Howard Doss, de 6 anos, Kaleb Doss, de 8, e EJ Doss, de 9 anos.

      Ao falar sobre os filhos, Hangaman descreveu as personalidades das crianças e compartilhou lembranças marcantes. Segundo ela, EJ sonhava em se tornar uma estrela do futebol americano, Kaleb gostava de dançar e cantar, e Howard, o mais novo, “amava fazer as pessoas rirem”.

      A mãe também fez um apelo a outras famílias, pedindo que valorizem o convívio com os filhos. Ela afirmou que espera que a tragédia sirva de alerta para os riscos do inverno rigoroso.

      A escola frequentada pelos irmãos informou, em carta enviada à família e obtida pela CBS News, que alunos e funcionários estão “devastados por essa perda inimaginável”. A instituição também anunciou a disponibilização de psicólogos para prestar apoio à comunidade escolar.

      As mortes ocorrem em meio a uma forte tempestade de inverno que atingiu diversas regiões dos Estados Unidos, incluindo o Texas, na última semana. O fenômeno provocou temperaturas extremas, deixou milhares de pessoas sem energia elétrica e já causou mais de 20 mortes no país, segundo autoridades locais.


