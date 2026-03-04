Mahmoud Ahmadinejad está vivo, afirma imprensa iraniana

(ANSA) - O ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad sobreviveu aos ataques iniciados pelos Estados Unidos e Israel no final de semana contra o país persa, informou nesta terça-feira (3) o canal da diáspora iraniana no exterior, Iran International.

Segundo fontes, Ahmadinejad, de 69 anos, não sofreu ferimentos no bombardeio e foi transferido para um local seguro.

Entre sábado (28) e domingo (1º), durante a ofensiva israelense-americana, parte da imprensa iraniana havia afirmado que o ex-chefe de Estado havia morrido.

Ao contrário de Ahmadinejad, o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, teve a morte confirmada pelo governo em meio aos ataques em Teerã no sábado.

Ontem, o Iran International e outras mídias confirmaram o falecimento da esposa de Khamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, que estava em coma desde o bombardeio.

Segundo relatos, além da viúva, a filha, o genro e o neto do líder supremo do Irã também teriam sido mortos em meio aos ataques no país.