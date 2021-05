Maior autoridade do governo Biden sobre o clima diz que se EUA não dialogarem com Bolsonaro, Amazônia vai desaparecer

O mais alto funcionário do governo dos EUA para assuntos ambientais, John Kerry diz que é necessário dialogar com Bolsonaro para evitar desaparecimento da Amazônia edit

247 - Maior autoridade para assuntos ligados ao clima do governo de Joe Biden, o ex-secretário de Estado americano John Kerry afirmou nesta quarta-feira (12), em audiência no Congresso americano que o diálogo dos Estados Unidos com o governo Bolsonaro é uma forma de evitar que a Amazônia "desapareça".

De acordo com Kerry, o governo Biden não confia nas promessas ambientais do governo Bolsonaro, mas defendeu as negociações com este como a melhor alternativa na busca pela proteção da floresta amazônica.

Kerry foi questionado pelo deputado democrata Albio Sires sobre o fato de o Brasil ter cortado verba do meio ambiente após prometer ampliá-la durante a cúpula do clima organizada pelo governo Biden. "Um dia depois da promessa de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, o presidente Bolsonaro aprovou um corte de 24% no orçamento ambiental para 2021. Em que consiste a política americana para a Amazônia brasileira e como podemos abordar a consistente falta de recursos em regulações ambientais do atual governo do Brasil?", perguntou o deputado.

"Eles dizem que estão comprometidos agora em aumentar o orçamento e que irão colocar de pé uma nova estrutura. Nós estamos dispostos a falar com eles, não com vendas nos olhos, e sim com um entendimento de onde já estivemos. Mas se não falarmos com eles é garantido que a floresta vai desaparecer", disse Kerry, segundo O Estado de S.Paulo.

Kerry disse ainda que as conversas entre Washington e Brasília já estão em curso.





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.