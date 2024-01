Maior exercício da Otan em décadas marca retorno da aliança à mentalidade de Guerra Fria, diz Moscou

Apoie o 247

247 - O próximo exercício militar da Otan, o 'Steadfast Defender' 2024 (Defensor Firme 2024, em tradução livre), aumenta o risco de confronto militar não intencional e compromete a segurança na Europa, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, à Sputnik no domingo.

A Otan anunciou na quinta-feira que iniciará o exercício na próxima semana. A aliança liderada pelos EUA o descreve como o maior exercício da Otan em décadas, com a participação de cerca de 90.000 tropas de 31 aliados e da Suécia.

"Qualquer evento desta escala aumenta significativamente o risco de incidentes militares e desestabiliza ainda mais a segurança. Mas a segurança europeia é de pouca preocupação para o comando superior da Otan, que está muito ocupado tentando manter essa ferramenta de influência dos EUA relevante na guerra já perdida pela dominação global do Ocidente", disse Grushko.

O diplomata sênior acrescentou que a Rússia não será intimidada pelo que ele descreveu como uma provocativa demonstração de força. Ele disse que seu país tinha tudo o que era necessário para garantir sua segurança e capacidades de defesa.

Ele também afirmou que a escala dos exercícios da Otan marca o regresso final e irrevogável da aliança aos esquemas da Guerra Fria para se opor à Rússia.

"Esses exercícios são mais um elemento da guerra híbrida desencadeada pelo Ocidente contra a Rússia. Os exercícios dessa escala - 90.000 militares com a participação de 31 países - marcam o retorno final e irrevogável da Otan aos esquemas da Guerra Fria, quando o processo de planejamento militar, recursos e infraestrutura estavam sendo preparados para o confronto com a Rússia", disse Grushko.

Ele também observou que a preparação para os exercícios "acontece em uma atmosfera artificialmente aquecida de psicose militar".

"Declarações irresponsáveis sobre uma possível guerra com a Rússia, para a qual os cidadãos europeus 'deveriam se preparar', foram feitas pelo ministro da Defesa alemão, pelo comandante-chefe sueco e pelo presidente do Comitê Militar da Otan. O objetivo é claro: demonizando a Rússia, intimidando o cidadão comum, justificar o aumento desenfreado nos gastos militares e a política completamente fracassada de apoiar o regime de Kiev com o objetivo de infligir uma derrota estratégica à Rússia. E, ao mesmo tempo, forçar os europeus a se juntarem ainda mais energicamente à corrida armamentista, para a alegria do complexo militar-industrial americano", disse Grushko.

O exercício da Otan ocorrerá até maio. O Comandante Supremo Aliado da Otan na Europa, Gen. Christopher Cavoli, disse a repórteres na quinta-feira que os aliados planejavam testar um cenário de conflito contra um "adversário quase equivalente". (Com informações da Sputnik).

