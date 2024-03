Maioria dos estadunidenses defende fim do envio de armas a Israel, aponta pesquisa

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – Uma pesquisa realizada pela YouGov, comissionada pelo Centro de Pesquisa Econômica e Política (CEPR), revelou que a maioria da opinião pública nos Estados Unidos defende o fim do envio de armas para Israel. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados concordam que o governo dos EUA deveria interromper os envios de armas para Israel até que o país cesse seus ataques em Gaza. Esse resultado reflete uma divisão partidária marcante, com 62% dos eleitores que votaram no presidente Biden em 2020 apoiando a interrupção dos envios de armas, enquanto apenas 14% discordam. Por outro lado, entre os eleitores de Trump, apenas 30% apoiam a interrupção dos envios de armas, enquanto a maioria (55%) se opõe.

O levantamento, conduzido entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2024, abordou uma amostra representativa de 1.000 adultos com uma margem de erro de +/- 3,5%. Essa pesquisa vai além de outros estudos recentes que demonstram o apoio à cessação de hostilidades em Gaza, ao questionar especificamente sobre a interrupção dos envios de armas dos EUA para Israel. Mark Weisbrot, economista e co-diretor do Centro de Pesquisa Econômica e Política, destacou que o apoio a essa medida tem ganhado força, especialmente diante do aumento do número de mortes em Gaza, com mais de 30.000 pessoas mortas, a maioria mulheres e crianças.

continua após o anúncio

A recente declaração de Josep Borrell, principal autoridade da União Europeia em política externa, também ecoa o sentimento expresso na pesquisa. Borrell sugeriu que os Estados Unidos têm o poder de encerrar as mortes civis na Palestina, indicando que a redução do fornecimento de armas poderia ser uma medida eficaz nesse sentido. Esse debate reflete uma preocupação crescente não apenas com a situação em Gaza, mas também com o papel dos EUA no conflito israelo-palestino e suas ramificações geopolíticas. A pesquisa e as declarações recentes ressaltam a importância e a complexidade das relações internacionais e do debate político sobre questões sensíveis como essa. A pesquisa foi destacada pelo senador Bernie Sanders, que também defendeu o fim do envio das armas:

A majority of Americans now believe that — due to the horrific humanitarian disaster in Gaza — the U.S. should block new arms shipments to Israel.



I agree.



There should be no more U.S. money for the Netanyahu war machine. https://t.co/vAmE2xC4FM continua após o anúncio March 6, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: