Maioria dos estadunidenses rejeita política migratória de Trump

247 - A maioria dos americanos discorda da política de imigração adotada pelo presidente Donald Trump, segundo pesquisa do instituto AP-NORC. O levantamento indica que a desaprovação supera a aprovação da condução do tema pela Casa Branca, evidenciando resistência significativa à estratégia do governo.

De acordo com os dados, cerca de quatro em cada dez entrevistados aprovam a abordagem de Trump na área migratória — índice que se manteve estável no último mês, após ter registrado queda ao longo do primeiro ano do segundo mandato. O apoio permanece concentrado sobretudo entre eleitores republicanos.

O cenário de divisão se reflete também na confiança depositada nos partidos. Aproximadamente três em cada dez adultos afirmam confiar mais nos republicanos para lidar com a imigração, enquanto proporção semelhante diz preferir os democratas. Outros três em cada dez consideram que nenhum dos dois partidos faria um trabalho melhor na questão, e cerca de um em cada dez acredita que ambos teriam desempenho equivalente.

Entre os eleitores republicanos, o respaldo às medidas do presidente segue robusto. Cerca de metade avalia que as ações de Trump foram “adequadas”, enquanto aproximadamente um quarto afirma que ele “não foi longe o suficiente”. Ainda assim, os números revelam que o apoio não é suficiente para garantir maioria no conjunto da população.

O levantamento aponta que os independentes demonstram desconforto crescente com as táticas adotadas pelo presidente. A maioria desse grupo considera que Trump está indo longe demais na condução das políticas migratórias, o que contribui para ampliar a desaprovação geral.

A divulgação da pesquisa ocorre no momento em que o “czar” da fronteira do governo dos Estados Unidos, Tom Homan, anunciou o encerramento de uma operação contra a imigração em Minnesota. O estado foi palco, nos últimos dois meses, de manifestações após a morte de dois cidadãos americanos durante ações de agentes federais.

Apesar do apoio consistente dentro da base republicana, o levantamento reforça que a política migratória segue como um dos pontos mais controversos do governo, com maioria dos americanos posicionando-se contra a forma como o tema vem sendo conduzido.