Maioria dos mexicanos estará vacinada em abril, estima Obrador

Sputnik - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quinta-feira (31) que estima que, até abril, a maioria dos mexicanos estará vacinada contra a Covid-19.

Obrador complementou sua fala dizendo que são os mais vulneráveis que estarão vacinados.

"Em abril, a maioria dos mexicanos, os mais vulneráveis, estarão vacinados", disse o presidente do México, em habitual entrevista coletiva matinal, que foi transmitida pelo Twitter.

Na última quinta-feira (24), véspera de Natal, o México tornou-se o primeiro país da América Latina a iniciar a vacinação contra a Covid-19, utilizando o imunizante da Pfizer. O país deve ter uma segunda vacina registrada em breve: o ministro mexicano das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmou nesta quarta-feira (30) pelo Twitter que o México está prestes a aprovar a aplicação da vacina da AstraZeneca.

Outra boa notícia: a vacina da AztraZeneca/Oxford foi autorizada no Reino Unido. Será produzido na América Latina por laboratórios do México e da Argentina com o apoio da Fundação Slim. O México pré-comprou 77,4 milhões de doses. Sua aprovação pela COFEPRIS [agência sanitária nacional] é iminente!!!

O plano de vacinação da México estabelece como prioridade imunizar cerca de 750 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em seguida, os idosos devem ser vacinados.

O México é um dos países mais afetados pela Covid-19. No país, já são mais de 1,4 milhão de casos da doença, que provocou 124.897 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

