Mais de 1 milhão de mulheres vão às ruas no Chile, em novo ato histórico

Maior manifestação do planeta acontece no país onde o neoliberalismo tem endurecido de forma brutal a perda de direitos dos trabalhadores, sob o governo de Sebastián Piñera (vídeos)

247 - No maior ato do mundo neste 8 de Março, Dia Internacional da Luta das Mulheres, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas no Chile, em mais uma manifestação histórica no país.

As chilenas fizeram história com atos em 2019 e iniciaram a canção e coreografia “O violador é você”, ou “O estuprador é você”, que ganhou versões em dezenas de países. A letra denuncia a opressão e a violência contra as mulheres em uma sociedade patriarcal.

Em manifestações recentes contra o governo do presidente Sebastián Piñera, elas foram alvo de estupro e prisões. Neste domingo 8, a manifestação também foi duramente reprimida (confira nos vídeos abaixo).

O país vivencia o endurecimento brutal das políticas neoliberais de Piñera contra os trabalhadores.

Mulheres tomam as ruas neste #8M no Chile. A luta emociona e abre o caminho do futuro. #8M2020

Bandidos de farda atacam manifestantes na marcha das mulheres no Chile.



Até quando?