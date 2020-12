Mais de 100 pessoas são presas em Paris em protesto contra lei de segurança (vídeos)

Sputnik Brasil - A polícia de Paris prendeu mais de 100 pessoas neste sábado (12) durante protesto contra projeto de lei de segurança, no qual diversos agentes se infiltraram na multidão para afastar os supostos criadores de problemas.

Segundo a agência AP, a polícia tinha como alvo os manifestantes que ela suspeitava que pudessem formar grupos violentos, como aqueles que vandalizaram lojas e veículos e atacaram policiais em manifestações anteriores.

O ministro do Interior da França reportou que ocorreram 119 detenções em Paris no final da tarde deste sábado (12). Longas filas de policiais e veículos da polícia escoltaram a marcha pelas ruas. Os agentes cercaram os manifestantes, buscando prevenir a violência que marcou diversas manifestações anteriores.

Os presentes protestavam contra o projeto de lei de segurança que gerou manifestações em fins de semana sucessivos e contra outra proposta de lei que visa combater o radicalismo islâmico.

A medida mais contestada do projeto de lei de segurança pode dificultar a filmagem de policiais. Seu objetivo é proibir a publicação de imagens com a intenção de causar danos à polícia. Os críticos temem que isso possa corroer a liberdade de imprensa e tornar mais difícil expor a brutalidade policial. A disposição causou tanto alvoroço que o governo decidiu reescrevê-la.

Slogans em cartazes carregados por manifestantes em Paris diziam "Câmera é igual a mutilação?" e "Eu nunca vou parar de filmar".

Também houve protestos em outras cidades. Em Lyon, no sudeste do país, as autoridades relataram cinco prisões entre pessoas que, segundo elas, atacaram a polícia e tentaram realizar saques em estabelecimentos comerciais.

PARIS - Les forces de l’ordre tentent de couper le cortège en deux groupes pour empêcher la formation d’un black bloc. Tensions. #12decembre pic.twitter.com/OgHrQUTka8 — Clément Lanot (@ClementLanot) December 12, 2020

PARIS - Des milliers de personnes sont dans le cortège contre la #LoiSecuriteGlobale.



Les force de l’ordre ont coupées le cortège en plusieurs groupe. pic.twitter.com/PPB2D59fYd — Clément Lanot (@ClementLanot) December 12, 2020





