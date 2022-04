Mais de mil fuzileiros da Ucrânia se rendem no porto de Mariupol, diz Rússia

Apoie o 247

ICL

Reuters - Mais de 1.000 fuzileiros navais ucranianos se renderam no porto sitiado de Mariupol, disse o Ministério da Defesa da Rússia nesta quarta-feira sobre o principal alvo de Moscou na região leste de Donbass, que ainda não foi controlado.

Se os russos tomarem o distrito industrial de Azovstal, onde os fuzileiros navais estão escondidos, eles estariam no controle total de Mariupol, o que permitiria à Rússia reforçar um corredor terrestre entre as áreas orientais controladas pelos separatistas e a região da Crimeia que conquistou e anexou. em 2014.

Cercada por tropas russas por semanas, Mariupol seria a primeira grande cidade a cair desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, com a batalha pelo centro industrial de Donbas provavelmente a definir o curso da guerra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estado-maior da Ucrânia disse que as forças russas estavam realizando ataques a Azovstal e ao porto, mas um porta-voz do Ministério da Defesa disse que não tinha informações sobre qualquer rendição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Jornalistas da Reuters que acompanham separatistas apoiados pela Rússia viram chamas subindo do distrito de Azovstal na terça-feira.

Na segunda-feira, a 36ª Brigada de Fuzileiros Navais disse que estava se preparando para uma batalha final em Mariupol que terminaria em morte ou captura, pois suas tropas ficaram sem munição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acredita-se que milhares de pessoas foram mortas em Mariupol e a Rússia está reunindo milhares de tropas na área para um novo ataque, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

A Ucrânia diz que dezenas de milhares de civis ficaram presos dentro da cidade sem como trazer comida ou água, e acusa a Rússia de bloquear comboios de ajuda humanitária.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que 1.026 soldados da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia se renderam, incluindo 162 oficiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aviso de armas químicas

O líder checheno Ramzan Kadyrov, um fervoroso defensor do presidente russo Vladimir Putin, instou os ucranianos restantes escondidos em Azovstal a se renderem.

"Dentro de Azovstal, no momento, há cerca de 200 feridos que não podem receber assistência médica", disse Kadyrov em um post do Telegram. "Para eles e todo o resto, seria melhor acabar com essa resistência inútil e voltar para suas famílias."

A televisão russa mostrou imagens do que disse serem fuzileiros navais se entregando na Illich Iron and Steel Works, em Mariupol, na terça-feira, muitos deles feridos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mostrava o que dizia serem soldados ucranianos marchando por uma estrada com as mãos no ar. Um dos soldados foi mostrado segurando um passaporte ucraniano.

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Malyar, disse que há um alto risco de a Rússia usar armas químicas, ecoando alertas anteriores de Zelensky, que na quarta-feira disse ao parlamento da Estônia por videolink que a Rússia estava usando bombas de fósforo para aterrorizar civis.

Ele não forneceu evidências e a Reuters não conseguiu verificar de forma independente sua afirmação.

A produção, o uso e o armazenamento de armas químicas são proibidos pela Convenção de Armas Químicas de 1997. Embora condenado por grupos de direitos humanos, o fósforo branco não é proibido.

A Rússia nega usar armas químicas, dizendo que destruiu seus últimos estoques químicos em 2017.

A incursão de Moscou na Ucrânia, o maior ataque a um Estado europeu desde 1945, fez mais de 4,6 milhões de pessoas fugirem para o exterior, mataram ou feriram milhares e deixaram a Rússia cada vez mais isolada no cenário mundial.

O gabinete do procurador-geral ucraniano disse que 191 crianças foram mortas e 349 ficaram feridas desde o início da invasão.

O Kremlin diz que lançou uma "operação militar especial" para desmilitarizar e "desnazificar" a Ucrânia. Kiev e seus aliados ocidentais rejeitam isso como um falso pretexto para um ataque não provocado.

Quatro presidentes visitando Kiev

Os presidentes da Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia estavam a caminho de Kiev para se encontrar com Zelensky, disse um assessor do líder polonês nesta quarta-feira.

Os quatro se juntam a um número crescente de políticos europeus para visitar a capital ucraniana desde que as forças russas foram expulsas do norte do país no início deste mês.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse pela primeira vez que a invasão da Ucrânia por Moscou equivaleu a um genocídio, enquanto Putin disse que a Rússia continuaria "rítmica e calmamente" sua operação e alcançaria seus objetivos.

A Rússia negou ter visado civis e disse que as alegações ucranianas e ocidentais de crimes de guerra são fabricadas.

Muitas cidades das quais a Rússia se retirou no norte da Ucrânia estavam repletas de corpos de civis mortos no que Kiev diz ter sido uma campanha de assassinato, tortura e estupro.

A agência de notícias Interfax Ucrânia citou na quarta-feira o chefe da polícia do distrito de Kiev dizendo que 720 corpos foram encontrados na região ao redor da capital, com mais de 200 pessoas desaparecidas.

O quartel-general das Forças Armadas da Ucrânia disse que as forças russas estão mantendo ataques à infraestrutura civil na região de Kharkiv, no nordeste, e na região de Zaporizhzhia, no centro da Ucrânia.

Pelo menos sete pessoas morreram e 22 ficaram feridas em Kharkiv nas últimas 24 horas, disse o governador Oleh Synegubov. Um menino de 2 anos estava entre os mortos nos 53 ataques de artilharia ou foguetes que as forças russas realizaram na região, disse ele em um post online.

A Reuters não pôde verificar as informações de forma independente.

A Rússia nega atacar civis. Putin usou na terça-feira seus primeiros comentários públicos sobre o conflito em mais de uma semana para dizer que a Rússia continuaria "ritmicamente e com calma" sua operação e expressou confiança de que seus objetivos seriam alcançados.

Zelensky zombou de Putin em um discurso de manhã cedo: "Como poderia acontecer um plano que prevê a morte de dezenas de milhares de seus próprios soldados em pouco mais de um mês de guerra?".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE