Mais um brasileiro da Legião Internacional é morto na Ucrânia

247 - O brasileiro Douglas Búrigo, 40, que viajou à Ucrânia para se juntar às forças militares do país do leste europeu que lutam contra a Rússia, foi morto em um ataque na cidade de Kharkiv. A família foi informada da morte neste sábado, 2.

Búrigo, que foi militar durante cinco anos e atualmente era dono de uma borracharia na cidade de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, foi à Polônia no dia 24 de maio, com uma passagem comprada por ele próprio. De lá, ele cruzou a fronteira com a Ucrânia e se alistou à Legião Internacional.

Um primo de Douglas, o deputado estadual Carlos Búrigo, telefonou para a embaixada brasileira na Ucrânia para obter uma confirmação.

"Me disseram que realmente receberam a notícia de que ele faleceu. Outros brasileiros que estavam lutando com ele ligaram para contar. Mas agora o governo da Ucrânia deve formalizar essa informação à embaixada", afirma o deputado. "É lamentável. Está sendo muito difícil para a família". (Com informações da Folha de S. Paulo).

