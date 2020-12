Mais uma explosão em Aden, no Iêmen, desta vez próxima ao palácio do governo

Sputnik Brasil - Informações preliminares dão conta de que a explosão teria sido causada por um míssil ou um drone de ataque, segundo a Sky News Arabia.

O recém-formado gabinete de Iêmen foi transferido para o palácio após um ataque no aeroporto da cidade também nesta quarta-feira (30), disseram dois residentes e a mídia local, segundo a Reuters.

Entre os membros do novo governo presentes no palácio estão o primeiro-ministro Maeen Abdulmalik e o embaixador saudita no Iêmen, Mohammed Al-Jaber.

Abdulmalik escreveu um tweet de dentro do palácio de Maashiq: "Nós e os membros do governo estamos na capital temporária de Aden e todos estão bem. O ato terrorista covarde que teve como alvo o aeroporto de Aden é parte da guerra que está sendo travada contra o Estado iemenita e seu grande povo", disse o primeiro-ministro.

"O governo permanecerá em Aden e continuará a cumprir todas as suas tarefas e responsabilidades de acordo com a vontade do povo, os ataques terroristas não afetarão a tarefa do governo de fortalecer o país no combate ao terrorismo até a vitória nesta batalha. Não aceitamos outro destino ", disse o primeiro-ministro em vídeo publicado no Twitter.

Não se sabe a motivação do ataque, e não houve relatos imediatos de vítimas.

Explosão no aeroporto

Nesta quarta-feira (30), uma explosão atingiu o aeroporto de Aden assim que um avião transportando o novo governo do Iêmen pousou no local. A contagem de vítimas segue sendo atualizada e, atualmente, está em 26 mortos e mais de 50 feridos, segundo a AFP.

Autoridades iemenitas disseram que a explosão no aeroporto foi provocada pelos rebeldes Ansar Allah, conhecidos como Houthis. O membro do gabinete político Houthi, Muhammad al-Bakhiti, disse, no entanto, que seu movimento "não teve nada a ver com o ataque ao aeroporto de Aden e os bombardeios foram o resultado do acerto de contas entre diferentes grupos do governo".

Vídeos do ataque ao aeroporto circulam pelas redes sociais.

​NOVO - vídeo mostra um míssil que atingiu o aeroporto de Aden no #Iêmen hoje mais cedo.

O novo governo do Iêmen chegou da Arábia Saudita em Aden, que se tornou a capital temporária das autoridades internacionalmente reconhecidas do Iêmen depois que os Houthis tomaram o controle de Sanaa e do norte do país.

O enviado especial das Nações Unidas para o Iêmen, Martin Griffiths, condenou os ataques em Aden, por meio de um comunicado. "Desejo força ao gabinete para enfrentar as difíceis tarefas que temos pela frente. Este ato inaceitável de violência é um lembrete trágico da importância de trazer o Iêmen de volta urgentemente ao caminho da paz", disse Griffiths, conforme noticiado pela Reuters.

O conhecimento liberta. Saiba mais