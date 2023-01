Malásia diz que pode interromper exportações de óleo de palma para a UE após novas restrições

Apoie o 247

247 - A Malásia disse nesta quinta-feira (12) que pode parar de exportar óleo de palma para a União Europeia em resposta a uma nova lei do bloco que proíbe a venda de commodities a menos que os importadores possam mostrar que a produção de seus produtos não esteve ligada ao desmatamento.



A UE é um grande importador de óleo de palma e a lei, aprovada em dezembro, levantou protestos da Indonésia e da Malásia, os principais produtores.



"Se precisamos envolver especialistas do exterior para combater qualquer movimento da UE, temos que fazê-lo", disse Fadillah a repórteres à margem de um seminário na quinta-feira.



"Ou a opção pode ser apenas pararmos as exportações para a Europa, apenas nos concentrarmos em outros países se eles (a UE) estiverem dificultando a exportação para eles".



Ativistas ambientais culpam a indústria de óleo de palma pelo desmatamento desenfreado das florestas tropicais do Sudeste Asiático, embora a Indonésia e a Malásia tenham criado padrões de certificação de sustentabilidade obrigatórios para todas as plantações.



Fadillah, que também é vice-primeiro-ministro, instou os membros do Conselho dos Países Produtores de Óleo de Palma (CPOPC) a trabalharem juntos contra a nova lei e a combater "alegações infundadas" feitas pela UE e pelos Estados Unidos sobre a sustentabilidade do óleo de palma .



O CPOPC, liderado pela Indonésia e pela Malásia, já acusou a UE de visar injustamente o óleo de palma.



Respondendo a Fadillah, o embaixador da UE na Malásia disse que não estava proibindo nenhuma importação de óleo de palma do país e negou que sua lei de desmatamento criasse barreiras às exportações da Malásia.



"(A lei) aplica-se igualmente a commodities produzidas em qualquer país, incluindo estados-membros da UE, e visa garantir que a produção de commodities não leve a mais desmatamento e degradação florestal", disse o embaixador da UE, Michalis Rokas, à Reuters. (Com Reuters).

