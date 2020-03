Manifestação contra Reforma da Previdência de Macron é reprimida na França

247 - Diante da tentativa de passar de maneira ditatorial a Reforma da Previdência francesa, a população francesa saiu às ruas de diversas cidades para protestar contra a medida do governo Macron nesta segunda-feira, 2.

A convocatória foi feita pelas principais organizações sindicais e estudantis do país, que rechaçaram a utilização do artigo 49.3 da atual constituição francesa, que permite que o texto seja aprovado sem votação no Congresso.

Por conta dos protestos, e também com medo de uma nova crise de grande envergadura do governo francês, a polícia rapidamente foi acionada para reprimir os manifestantes.

Porém, não apenas os manifestantes foram atacados pela polícia.

Uma postagem no twitter de @AnonymeCitoyen informa que “As autoridades atiram granadas lacrimogêneas no meio dos transeuntes e dos carros em #Toulouse sem razão aparente”. E explica que “Uma manifestação ocorre diante do recurso do [artigo] 49.3 este final de semana”.

Um internauta respondeu: “eu filmei um outro lindo tiro. Eles são dotados”.

Confira:

Jai filmé un autre joli tir. Ils sont doués https://t.co/Gu66u1irmE — Nic Anonymous (@NicAnonymous1) March 2, 2020

Outro falou: "definitivamente, é um festival e uma tradição em #Toulouse", referindo-se à repressão.





Veja os vídeos de manifestação contra o governo: