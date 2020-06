Manifestação por melhorias na saúde termina em confronto em Paris

Os trabalhadores pedem aumento do salário e melhores condições de trabalho, uma vez que a pandemia mostrou o sucateamento do sistema de saúde pública da França edit

247 - Após três meses de pandemia, médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde se manifestaram nesta terça-feira, 16, em diversas cidades da França. “Acabou os aplausos, vamos às manifestações”, dizem alguns dos participantes dos protestos, afirma reportagem do jornal francês Le Monde Diplomatique. Segundo os organizadores, mais de 220 atos eram esperados para esta jornada nacional pelos direitos dos profissionais de saúde. Organizaram as manifestações diversos sindicatos, como CGT e FO, que são os maiores do país.

Os trabalhadores pedem aumento do salário e melhores condições de trabalho, uma vez que a pandemia mostrou o sucateamento do sistema de saúde pública da França - faltavam equipamentos de proteção individual para médicos, enfermeiros e outros trabalhadores dos hospitais, e muitos acabaram atingidos pela doença.

“Após nos terem aplaudido, nos esquecem”, dizem alguns do manifestantes referindo-se ao descaso do presidente Emmanuel Macron, que elogiou os trabalhadores mas não atendeu às suas demandas. Além dos profissionais da saúde, participaram dos atos outros apoiadores, como coletes amarelos e militantes antifascistas.

A radicalização dos manifestantes se expressou no final do ato, quando houve confronto com a polícia. Confira.

Voiture renversée et lacrymos rue de l’Université #soignants pic.twitter.com/80aCQwtFYj — Pierre Bouvier (@pibzedog) June 16, 2020





Na França manifestantes entram em confronto com a polícia em mais um dia de protestos pic.twitter.com/Lf4WUA4pye — Kallil Oliveira (@kallilolv) June 16, 2020

