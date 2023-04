Manifestantes franceses invadem sede da bolsa de Paris e cobram bilionários

Apoie o 247

PARIS, 20 Abr (Reuters) - Um grupo de manifestantes invadiu brevemente os escritórios da operadora do mercado de ações Euronext no distrito comercial de La Defense, em Paris, nesta quinta-feira, dizendo que grandes empresas devem pagar para financiar pensões, como parte de protestos mais amplos contra o aumento da aposentadoria idade.



"Disseram-nos que não há dinheiro para financiar pensões", disse Fabien Villedieu, sindicalista da Sud-Rail. Mas "não há necessidade de tirar o dinheiro do bolso dos trabalhadores, há algum no bolso dos bilionários".



Agitando bandeiras sindicais, o grupo de algumas centenas de manifestantes ocupou o saguão da Euronext, envolto na fumaça vermelha dos sinalizadores, e entoou palavras populares entre os manifestantes previdenciários: “Estamos aqui, estamos aqui, mesmo que Macron não queira, estamos aqui".



Eles também gritaram: "Macron renuncie!"



No início deste mês, cenas semelhantes ocorreram nos escritórios da Blackrock em Paris.



No fim de semana, Macron sancionou o aumento da idade de aposentadoria, o que significa que os cidadãos devem trabalhar mais dois anos, até 64 anos, antes de receber sua pensão do estado.

Isso foi depois de três meses de protestos que levaram grandes multidões às ruas e às vezes se tornaram violentos. As pesquisas de opinião mostram que a grande maioria dos eleitores se opõe à reforma da previdência.



Macron e seu governo dizem que querem seguir em frente e trabalhar em outras medidas relacionadas às condições de trabalho, lei e ordem, educação e questões de saúde.



Mas os manifestantes em La Defense na quinta-feira, bem como aqueles que incomodaram Macron durante uma visita à região da Alsácia, no leste da França, na quarta-feira, deixaram claro que muitos não estavam prontos para seguir em frente.



"Continuaremos até a retirada (da lei previdenciária)", gritavam os manifestantes na praça central de La Defense, ao lado de uma faixa que dizia: "Não à reforma previdenciária".



O próprio Macron enfrentou protestos na quinta-feira durante sua segunda aparição pública desde a assinatura do projeto de lei.



Enquanto ele visitava uma escola na cidade de Ganges, no sul da França, sorrindo e tirando selfies com os alunos, manifestantes a algumas centenas de metros pela polícia também protestavam contra a reforma previdenciária.



"Há um pouco de tudo", disse Macron no pátio da escola, ignorando os protestos. "Existem pessoas que são felizes e pessoas que não são felizes".

