Manifestantes invadem Parlamento do Iraque, na Zona Verde de Bagdá (vídeos)

Sputnik - Um grupo de manifestantes foi às ruas de Bagdá nesta quarta-feira (27), avançou pela Zona Verde e invadiu o Parlamento do Iraque. A mobilização se deu contra a nomeação de Mohammed Shia al-Sudani para o cargo de primeiro-ministro do país.

A mobilização iniciada nesta quarta avançou pela Zona Verde de Bagdá e tomou o Parlamento com centenas de pessoas. Não havia congressistas no local no momento em que o grupo entrou no prédio, segundo a rede Al Jazeera.

Apenas forças de segurança estavam na sede do Poder Legislativo e permitiram a manifestação.

كافيتيريا مجلس النواب العراقي تغص بالمتظاهرين#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/axI6xMIJID — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) July 27, 2022

A galeria do Parlamento iraquiano está cheia de manifestantes

Protesters in Iraq broke into the country's parliament building.

Manifestantes no Iraque invadiram o prédio do parlamento do país. Os manifestantes também estão na "zona verde" de Bagdá.

O atual primeiro-ministro, Mustafa al-Kadhimi, cobrou que os manifestantes "saiam imediatamente" da Zona Verde e pediu que os policiais atuem para “proteger as instituições do Estado e as missões estrangeiras e para prevenir qualquer dano à segurança e à ordem”.

O grupo se opõe à nomeação de Mohammed Shia al-Sudani para a sucessão de Khadimi e está ligado ao líder xiita Moqtada al-Sadr. Sudani é apoiado pela aliança Quadro de Coalizão, que é majoritária no Parlamento e reúne partidos xiitas próximos ao Irã.

Protesters backed by @Mu_AlSadr are using a boom truck to take down the T-walls that are guarding the Green Zone in #Baghdad. pic.twitter.com/l05kiuoABo — Iraqi Day 🇮🇶 (@iraqi_day) July 27, 2022

Os manifestantes apoiados por Moqtada al-Sadr estão usando um caminhão basculante para derrubar as paredes em T que protegem a Zona Verde em Bagdá.

#BREAKING Saderists protesters enter Green Zone in Baghdad pic.twitter.com/7THBtckMmC — Guy Elster (@guyelster) July 27, 2022

Manifestantes entram na Zona Verde de Bagdá

A Zona Verde data da ocupação do Iraque pelos EUA nos anos 2000, quando as forças norte-americanas responsáveis ​​pela derrubada do líder iraquiano Saddam Hussein enfrentaram uma poderosa insurgência doméstica.

