Manifestantes israelenses bloqueiam entrada de ajuda humanitária à população de Gaza

247 - O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) alerta para as repercussões do declínio do acesso humanitário em partes da Faixa de Gaza e do bloqueio da ajuda na passagem de fronteira Kerem Abu Salem/Kerem Shalom.

“Em 25 e 26 de janeiro, manifestantes israelenses bloquearam o acesso de caminhões de ajuda a Gaza através da passagem de Kerem Shalom”, disse a Ocha em um comunicado na manhã deste sábado (27), acrescentando que os caminhões que transportavam alimentos, farinha, tendas e itens de higiene não conseguiram entrar no território palestino sitiado, informa a CNN.

O Ocha alerta que o bloqueio impedindo a entrada de ajuda humanitária como alimentos, água e ajuda médica vai agravar a "já terrível situação humanitária daqueles que necessitam de assistência”.

O bloqueio faz parte dos protestos organizados por famílias de reféns israelenses detidos em Gaza. O Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios de Israel (Cogat) confirmou à CNN que nenhum caminhão entrou em Gaza através de Kerem Shalom na quinta ou sexta-feira devido aos protestos. Além dos bloqueios dos familiares, o governo israelense dificulta a entrada da ajuda humanitária à população de Gaza. Segundo o Ocha, apenas cerca de 15% (oito de 51) das missões de ajuda humanitária planejadas para o norte de Gaza entre 1 e 25 de janeiro foram facilitadas, enquanto 29 foram negadas.

