Manifestantes marcham em Londres para protestar contra a ascensão da direita política

(Reuters) - Dezenas de milhares de manifestantes foram às ruas do centro de Londres neste sábado para uma "Marcha para Deter a Extrema Direita", com muitos deles criticando o partido de direita Reform UK, do defensor do Brexit Nigel Farage, que lidera as pesquisas de opinião.

Apoiada por sindicatos e grupos da sociedade civil, a manifestação da Together Alliance prometia ser uma das maiores na capital britânica nos últimos anos, com cerca de 30.000 participantes esperados, segundo um oficial da polícia.

Além de cartazes que se opunham ao Reform UK e à sua postura anti-imigração, algumas bandeiras iranianas foram erguidas juntamente com bandeiras e faixas pró-Palestina. A marcha deveria terminar perto do prédio do parlamento britânico.

Segundo as pesquisas de opinião, o Partido Reformista lidera o Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer, bem como os demais partidos políticos tradicionais britânicos. Zach Polanski, líder do Partido Verde, que também concorre contra o Partido Trabalhista, participou da marcha de sábado.