Manifestantes tentam invadir parlamento do Líbano e confrontam policiais

Manifestantes criticam a forma como o governo e autoridades libanesas têm lidado com a explosão que ocorreu no começo da semana em Beirute edit

247 - Cerca de cinco mil manifestantes tentaram invadir o parlamento do Líbano neste sábado (8), em protesto pela forma com que o governo e autoridades libanesas têm lidado com a explosão que ocorreu no começo da semana em Beirute.

Os cidadãos pedem a queda do regime libanês e chamam o governo de assassino.

A polícia passou a repreender os manifestantes quando um grupo tentou ultrapassar uma barreira que bloqueava o acesso ao edifício do Parlamento.

O Ministério da Saúde do país afirma que mais de 150 pessoas morreram vítimas da explosão no porto de Beirute.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.