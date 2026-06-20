Manifestantes voltam às ruas de Londres e defendem retorno à União Europeia

247 - Uma década após o referendo que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia, milhares de pessoas são esperadas neste sábado (20) nas ruas de Londres para participar da IV Marcha Nacional pela Reintegração. O ato ocorre às vésperas do aniversário da consulta popular realizada em 23 de junho de 2016, que deu início ao processo do Brexit e transformou a relação britânica com o bloco europeu.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, a mobilização tem como objetivo demonstrar que continua existindo um movimento ativo em favor da aproximação entre Londres e Bruxelas, mesmo após a formalização da saída do Reino Unido da União Europeia.

Os participantes devem se reunir nas proximidades da estação de metrô Temple antes de seguir em caminhada até a Parliament Square, área localizada ao lado do Parlamento britânico. Os organizadores afirmam que a manifestação busca simbolizar os dez anos do Brexit e reforçar o apoio a vínculos mais estreitos com a Europa.

Movimento mantém defesa da reintegração

Os responsáveis pela marcha sustentam que o debate sobre a posição do Reino Unido no continente europeu continua relevante e que a saída do bloco não encerrou as discussões sobre o futuro das relações entre os britânicos e a União Europeia.

Em comunicado divulgado para convocar apoiadores, os organizadores ressaltaram que a iniciativa pretende demonstrar a permanência de uma parcela significativa da sociedade favorável ao fortalecimento da cooperação com os países europeus.

"Não se trata de reviver velhos debates, mas de olhar para o futuro e para as oportunidades das próximas gerações", afirmam os responsáveis pela manifestação.

Debate segue presente na sociedade britânica

Além dos atos presenciais, os organizadores incentivaram simpatizantes a ampliar a mobilização nas redes sociais por meio da hashtag #RejoinEU, frequentemente utilizada por grupos que defendem uma reaproximação entre o Reino Unido e a União Europeia.

A manifestação acontece em um contexto em que os impactos do Brexit continuam sendo tema de discussão no país. Questões econômicas, políticas e sociais relacionadas à saída do bloco seguem presentes no debate público e entre especialistas.

Para os defensores da reintegração, o evento representa uma oportunidade de evidenciar que a discussão sobre o papel do Reino Unido na Europa permanece aberta e continua mobilizando cidadãos dez anos após a votação que alterou o rumo político do país.

Dez anos após o referendo

O referendo de 2016 resultou na decisão dos eleitores britânicos de deixar a União Europeia, desencadeando anos de negociações entre Londres e Bruxelas até a conclusão do processo de saída.

Desde então, diferentes setores da sociedade britânica têm avaliado os efeitos da nova relação com o bloco europeu, alimentando discussões sobre comércio, circulação de pessoas, investimentos e cooperação internacional.

A marcha deste sábado busca justamente marcar essa década de transformações e reafirmar a posição de grupos que defendem uma relação mais próxima entre o Reino Unido e a União Europeia, mantendo vivo o debate sobre os caminhos futuros da política externa e econômica britânica.