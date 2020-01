Manuel Castells será o novo ministro de Universidades na Espanha

Renomado sociólogo e economista cuidará da pasta de educação superior no governo socialista da Espanha edit

O Ministério de Universidades do Governo Socialista da Espanha, que cuida da educação superior, será comandado pelo renomado sociólogo e economista Manuel Castells.

Doutor em sociologia pela Universidade de Paris, Castells é professor nas áreas de sociologia, comunicação e planejamento urbano e regional e pesquisador dos efeitos da informação sobre a economia, a cultura e a sociedade em geral. Principal analista da era da informação e das sociedades conectadas em rede, sua obra virou referência obrigatória na discussão das transformações sociais do final do século XX.

O ministério das Universidades de Castells se juntará a outros ministérios da aliança Unidas Podemos no futuro governo de coalizão com o PSOE, firmado entre o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o futuro vice-premiê, Pablo Iglesias.

São eles: a vice-presidência de Assuntos Sociais de Iglesias; o Ministério da Igualdade, de Irene Montero; o Ministério do Trabalho, de Yolanda Díaz; além do portfólio de consumidores de Alberto Garzón, líder da UI.

O líder socialista espanhol, Pedro Sánchez, garantiu apoio do Parlamento com uma pequena maioria nesta terça-feira para formar um governo de coalizão, encerrando um longo impasse político. Após quase um ano de governos interinos, Sánchez conquistou a maioria simples de que precisava —mais votos “sim” que “não” — por apenas dois votos de diferença, com o apoio de parlamentares de partidos regionais menores.

Ele e o aliado da coalizão, Pablo Iglesias, chefe do partido de esquerda Unidas Podemos, disseram que vão pressionar por aumentos de impostos de empresas e trabalhadores de alta renda, além de reverter as reformas trabalhistas aprovadas por um governo conservador anterior.

Com informações da Reuters