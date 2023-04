Margareth Menezes canta durante encontro entre Lula e Xi e emociona primeira-dama chinesa (vídeo)

Cantora profissional, ministra da Cultura atendeu ao pedido do presidente Lula e cantou, à capela, ‘Luz do Sol’, de Caetano Veloso, durante jantar na China edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Cultura, Margareth Menezes, emocionou a todos que participaram do jantar oferecido pelo presidente da China, Xi Jinping oferecido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A pedido do presidente brasileiro, Margareth, que também é cantora profissional, interpretou ‘Luz do Sol’, de Caetano Veloso, à capela.

O vídeo foi publicado pela jornalista Hildegard Angel em suas redes sociais. Na publicação, Angel destaca que, emocionada, a primeira-dama chinesa aplaudiu a apresentação. Angel também relembrou outro momento em que um ministro da Cultura brasileiro, Gilberto Gil, cantou durante uma reunião da ONU e emocionou a todos.

“Jantar para Lula de Xi Jinping, este pediu à Margareth Menezes para cantar. Ela atendeu, interpretando Luz do Sol, de Caetano, à capela. A 1ª-dama da China, cantora de ópera, aplaudiu, parecendo impressionada com a voz da Ministra da Cultura. Faz-nos lembrar Gil na ONU, concordam?”, escreveu.

Jantar para Lula de Xi Jiping, este pediu à Margareth Menezes para cantar. Ela atendeu, interpretando Luz do Sol, de Caetano, à capela. A 1ª-dama da China, cantora de ópera, aplaudiu, parecendo impressionada com a voz da Ministra da Cultura. Faz-nos lembrar Gil na ONU, concordam? pic.twitter.com/MiFuxVVw82 April 15, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.