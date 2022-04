Marine Le Pen pede que "todos aqueles que não votaram em Emmanuel Macron" se juntem a ela

Apoie o 247

247 - A candidata de extrema direita Marine Le Pen, que avançou para o segundo turno da eleição presidencial da França para disputar com o atual presidente, Emmanuel Macron, pediu que todos que não votaram em seu adversário no primeiro turno se juntem a ela.

"O povo francês me dá a honra de ser qualificada na segunda rodada. Expresso aos eleitores minha mais sincera gratidão. Vejo a esperança de que as forças de recuperação do país estejam aumentando. Todos aqueles que hoje não votaram em Emmanuel Macron são chamados a participar do nosso comício. O seu voto depende do lugar que queremos dar ao dinheiro na nossa sociedade. Garantirei a independência nacional, controlarei a imigração e restaurarei a segurança para todos. É com seriedade que pretendo sem demora consertar as múltiplas fraturas, sociais, territoriais, institucionais. Colocarei a França em ordem em cinco anos. Para além desta necessária recuperação, o meu projeto carrega uma ambição democrática, com o referendo popular, uma ambição económica e ecológica. Uma ambição social com um sistema de saúde acessível a todos em todos os lugares, habitação digna. Finalmente, uma ambição soberana, com um Estado protetor e justo garantindo as liberdades de todos. Minha ambição é unir os franceses e fazer da França um país que se reconecta com a grandeza. Apelo aos franceses de todas as origens para se juntarem a este encontro popular (…) para (obter) uma grande alternância que (a França) precisa”, declarou.

