Sputnik - Nesta quarta-feira (13), Marine Le Pen, líder do partido francês Reagrupamento Nacional, afirmou que o país deixará a Otan se vencer no segundo turno das eleições presidenciais.

"Não estamos falando de deixar o bloco, mas de deixar sua estrutura de comando", ex plicou ela.

A líder do partido Reagrupamento Nacional (Rassemblement National, em francês) já instou a retirada da França do comando integrado da Otan, declarando que a estrutura "perpetua a lógica anacrônica e agressiva dos blocos da Guerra Fria".

Le Pen lembrou que a França já teve uma experiência assim, quando em 1966 todas as Forças Armadas francesas deixaram o comando militar integrado da Otan e foi pedido que todas as tropas não francesas da Otan deixassem o país. Paris apenas inverteu a ação e reentrou no comando militar do bloco em 2009, durante a presidência de Nicolás Sarkozy (2007-2012).

A política também defendeu uma "aproximação estratégica" da tan à Rússia.

Durante o primeiro turno, que aconteceu no domingo (10), o presidente incumbente Emmanuel Macron ficou em primeiro lugar com 27,84% dos votos, enquanto Le Pen obteve 23,15%. O deputado de esquerda Jean-Luc Mélenchon não chegou por pouco ao segundo turno, com 21,95% dos votos, e o jornalista Eric Zemmour ficou em quarto com 7,07%.

Os gaulistas e socialistas tiveram o pior resultado na história moderna da França, com Valérie Pécresse, dos Republicanos, conseguiu somente 4,78% da votação, enquanto a socialista Anne Hidalgo se ficou por 1,75%.

