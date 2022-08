Marinha da China começa a apagar linha mediana imaginária do Estreito de Taiwan, dizem analistas da Reuters

A China nunca reconheceu oficialmente a linha que um general dos EUA concebeu em 1954 no auge da hostilidade da Guerra Fria edit

Reuters - Por quase 70 anos, uma linha imaginária percorrendo o Estreito de Taiwan entre Taiwan e a China ajudou a manter a paz, mas a chamada linha mediana parece cada vez mais sem sentido à medida que a marinha modernizada da China afirma sua força.

A China nunca reconheceu oficialmente a linha que um general dos EUA concebeu em 1954 no auge da hostilidade da Guerra Fria entre a China comunista e Taiwan apoiada pelos EUA, embora o Exército de Libertação Popular a respeitasse amplamente.

Agora, Taiwan está se preparando para o fato de que navios de guerra da marinha muito maior da China rotineiramente ultrapassam a linha como parte das medidas que Pequim tomou para protestar contra a visita a Taipé há três semanas da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi.

"Eles querem aumentar a pressão sobre nós com o objetivo final de desistirmos da linha mediana", disse um funcionário de Taiwan familiarizado com o planejamento de segurança na região.

"Eles querem tornar isso um fato", disse o funcionário, que não quis ser identificado devido à sensibilidade do assunto.

Algumas autoridades taiwanesas dizem que seria "impossível" para a ilha abandonar o conceito de amortecedor que a linha representa.

O ministro das Relações Exteriores, Joseph Wu, disse em entrevista coletiva neste mês que uma mudança no status quo não pode ser tolerada.

"Precisamos unir nossas mãos com parceiros que pensam da mesma forma para garantir que a linha mediana ainda esteja lá, para salvaguardar a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan", disse Wu.

Outros funcionários e analistas de segurança alertam que seria difícil para a ilha defender a linha sem aumentar o risco de uma escalada perigosa.

Poder de projeção

Taiwan teria que reagir militarmente se as forças chinesas entrassem em suas 12 milhas náuticas de águas territoriais, disse a autoridade de Taiwan, mas, além disso, não havia plano imediato para dar aos militares ou à guarda costeira mais autoridade para responder.

A presidente Tsai Ing-wen disse repetidamente que Taiwan não provocará nem aumentará o conflito.

É questionável se o apoio internacional a Taiwan é suficiente para impedir a China de patrulhar o lado de Taiwan de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, ou se os amigos de Taiwan ajudariam a manter a linha.

Navios dos EUA e outras marinhas ocidentais navegam pelo estreito para destacar que o que eles mantêm é seu status internacional, não para impor estritamente a linha imaginária que não tem legitimidade legal.

O Estreito de Taiwan tem cerca de 180 km (110 milhas) de largura e, em sua parte mais estreita, a linha mediana fica a cerca de 40 km (25 milhas) das águas de Taiwan.

Uma presença naval chinesa estabelecida perto das águas territoriais de Taiwan sobrecarregaria as forças armadas de Taiwan e tornaria qualquer bloqueio ou invasão chinesa muito mais fácil, alertam autoridades taiwanesas.

Em última análise, uma linha mediana redundante também inauguraria mais um desafio ao domínio de longa data dos EUA nos mares próximos da China – a chamada primeira cadeia de ilhas – e ajudaria a China a projetar seu poder no Pacífico.

A linha mediana não possui traços que a marquem. Durante anos, a China reconheceu tacitamente, mas em 2020 um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que "não existia". Isso foi ecoado por seu Ministério da Defesa e pelo Conselho de Assuntos de Taiwan.

Nos últimos dias, as fragatas e destróieres dos dois lados jogaram de gato e rato, com navios chineses tentando manobrar em torno de patrulhas taiwanesas para cruzar a linha.

Os caças chineses também cruzaram a linha este mês, embora tenham percorrido um curto caminho, algo que a força aérea da China raramente fez no passado.

O Ministério da Defesa da China não respondeu aos pedidos de comentários.

"Artefato político"

Chieh Chung, analista de segurança do think tank National Policy Foundation em Taipé, disse que a "derrubada" do consenso da linha mediana aumentou o risco de conflito acidental.

Chieh disse que os códigos de engajamento da guarda costeira e militares de Taiwan devem ser revisados ​​para dar-lhes mais autoridade e proteção legal na reação a desafios cada vez mais complexos das forças chinesas.

Dentro de semanas, espera-se que navios de guerra dos EUA naveguem pelo Estreito de Taiwan, ressaltando o que consideram seu status de águas internacionais, para o inevitável aborrecimento da China, que reivindica soberania e outros direitos sobre o estreito.

Mas não se espera que os navios dos EUA desafiem os navios chineses em ambos os lados da linha mediana.

Três funcionários dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram que as travessias chinesas da linha mediana têm pouca importância tática.

"É uma linha imaginária que é simbólica e trata de cutucar um pouco os olhos de Taiwan", disse um dos funcionários à Reuters.

Os Estados Unidos viram pouca necessidade de manter o status da linha ou reagir contra os movimentos da China através dela, disseram eles.

Christopher Twomey, um estudioso da Escola de Pós-Graduação Naval dos EUA na Califórnia, disse acreditar que a Marinha dos EUA vê a linha como um "artefato político" em vez de legal.

Falando em caráter privado, Twomey disse que os perigos não devem ser exagerados e que o reconhecimento e uso do estreito como uma via navegável internacional continuarão. Ele descreveu as atividades chinesas como "declarações políticas".

"A mera presença chinesa em ambos os lados de linhas arbitrárias dentro dessa área provavelmente não levará a qualquer resposta operacional", disse Twomey.

