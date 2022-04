Mariupol tem três centros de resistência principais, diz oficial da República Popular de Donetsk

Apoie o 247

TASS - Três principais centros de resistência permanecem na cidade de Mariupol, disse o vice-chefe da Milícia Popular da República Popular de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, ao Channel One na sexta-feira.



"Mariupol está completamente bloqueada. Existem três centros principais de resistência, que incluem o centro da cidade, Azovstal e a zona portuária", especificou.



De acordo com Basurin, as forças da RPD controlam atualmente cerca de 33-35% do assentamento de Maryinka. "O assentamento foi bem fortificado por engenheiros militares, então o progresso é lento, além disso, os civis permanecem lá porque as tropas ucranianas não os deixaram sair", acrescentou.



"Não há planos para um ataque frontal na área de Avdeyevka, as tropas estão contornando o assentamento", disse o oficial da milícia da RPD. “Há uma necessidade de superar as defesas multicamadas, que levaram anos para serem reforçadas, principalmente com o despejo de concreto, é com isso que estamos lidando e é por isso que as coisas têm sido difíceis”, ressaltou Basurin.



As tensões aumentaram ao longo da linha de contato em Donbass em 17 de fevereiro. As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk relataram o bombardeio mais pesado das Forças Armadas ucranianas em meses. Em 21 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o reconhecimento das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. Tratados de amizade, cooperação e assistência mútua foram assinados com seus líderes.



Em 24 de fevereiro, Putin anunciou uma operação militar especial com base em um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass. O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos e o objetivo é desmilitarizar e desnazificar o país. O Ministério da Defesa da Rússia enfatizou que as Forças Armadas russas não estavam realizando ataques contra cidades ucranianas. O ministério enfatizou que a infraestrutura militar ucraniana estava sendo destruída por armas de precisão e não havia ameaça aos civis.

