247, com agências internacionais - O principal acontecimento do conflito militar entre Rússia e Ucrânia, apoiada pela Otan, nesta terça-feira, 3, foi o bombardeio noturno em massa das regiões de Lviv, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa, Odessa e Kiev pelas tropas russas.

Durante a noite, seis estações ferroviárias nas regiões central e ocidental da Ucrânia e outras instalações estrategicamente importantes foram submetidas a ataques de mísseis. O dano é grave e o movimento de 14 trens foi atrasado, mas não houve feridos entre os trabalhadores ferroviários e passageiros. Um ataque com mísseis também foi realizado em uma instalação de infraestrutura na região montanhosa da Transcarpátia.

Grandes confrontos continuam ocorrendo em Carcóvia. As tropas das Forças Armadas da Ucrânia estão tentando furar um flanco russo, ameaçando sua retaguarda com suprimentos.

Na região de Izium, tropas russas com as unidades das repúblicas populares de Donetsk (RDP) e Lugansk (RPL) estão avançando em Barvinkove, lutando com sucesso na área de Krasny Liman. Em Yatskovka e Rubtsy, cerca de mil militares ucranianos permanecem cercados. Em Popasnaya, os russos com as unidades da RPD e da RPL realizam avanços contra as forças de Kiev.

Em Mariupol, os russos continuam a operação de desmilitarização da guarnição restante de tropas ucranianas na fábrica de Azovstal, enquanto as poucas unidades do Batalhão Azov e das Forças Armadas da Ucrânia tentam se reagrupar.

Segundo relatos da imprensa russa, o general canadense Trevor Kadier foi preso enquanto tentava escapar da região industrial. Ele é acusado de estar encarregado do biolaboratório nº 1, onde supostamente 18 pessoas trabalhavam com vírus mortais.

Já no território russo, a cidade de Belgorod foi novamente atacada pelos ucranianos. Moradores da região relataram um incidente perto da cidade de Alekseievka, com disparos oriundos de uma aeronave não identificada. Depois de algum tempo, mais duas aeronaves apareceram.

*Com informações de South Front, Readovka, Sputnik e RT

