Mariupol: Ucrânia ordena que combatentes de Azovstal se rendam

RT - O Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia confirmou em suas redes sociais, na noite desta segunda-feira, que seus militares escondidos na siderúrgica Azovstal em Mariupol foram ordenados a se render.

“A guarnição ‘Mariupol’ completou a missão de combate designada. O mais alto comando militar emitiu uma ordem aos comandantes das unidades localizadas em Azovstal para salvar a vida do pessoal”, explicou o comunicado militar ucraniano. Segundo Kiev, enquanto mantinham posições no Azovstal, seus soldados impediram que as tropas russas operassem em outros teatros.

Os dois países estão envolvidos em um conflito desde fevereiro, quando Moscou atacou seu vizinho, após um impasse de oito anos sobre o destino do Donbass.

Kiev insistiu que os neonazistas do Azov e membros de suas forças regulares “impediram a implementação do [suposto] plano para a captura rápida de Zaporozhye e não permitiram o acesso à fronteira administrativa das regiões de Donetsk e Zaporozhye”.

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse que o trabalho de retorno exigirá "delicadeza e tempo".

“Graças às ações das Forças Armadas da Ucrânia, inteligência, bem como do grupo de negociação, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e da ONU, temos esperança de poder salvar a vida de nossos homens. Quero enfatizar que a Ucrânia precisa de heróis ucranianos vivos. Este é o nosso princípio. Acho que toda pessoa adequada entenderá essas palavras. Para trazer nossos militares de volta para casa, o trabalho continua, e esse trabalho exige delicadeza e tempo”, afirmou.

Uma grande parte deles são membros do regimento neonazista Azov. Os uniformes militares do grupo apresentam insígnias nazistas e seus membros foram fotografados com tatuagens de símbolos como a suástica. Seu primeiro comandante, Andrey Biletsky, disse acreditar que é missão da Ucrânia “liderar as raças brancas do mundo em uma cruzada final… contra Untermenschen [humanos inferiores] liderados pelos semitas”.

A primeira etapa da rendição foi concluída na segunda-feira. 264 soldados deixaram Azovstal. Há agora 53 militares feridos em um hospital em Novoazovsk e 211 soldados em Yelenovka, ambos parte da República Popular de Donetsk.

Fontes russas estimam que cerca de 2.200 pessoas ficaram presas nos porões do enorme complexo Azovstal. O local tem onze quilômetros quadrados de extensão e suas seções subterrâneas são projetadas para resistir a um ataque nuclear.

Segundo a vice-ministra da Defesa da Ucrânia Anna Malyar e o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, aqueles que se renderem serão trocados por prisioneiros de guerra russos, capturados por Kiev. No entanto, os termos da troca ainda não foram decididos.

Moscou ainda não fez nenhuma declaração pública sobre uma troca. Enquanto isso, o lado ucraniano tentou evitar o uso da expressão "rendição".

Depois que o último soldado ucraniano deixar Azovstal, a batalha por Mariupol estará efetivamente encerrada e a Rússia terá conquistado o controle total da cidade estrategicamente vital.

