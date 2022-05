Massacre em escola no Texas que matou 21 pessoas: o que se sabe e o que falta saber

Apoie o 247

ICL

247 - Ao menos 19 crianças e dois adultos morreram no massacre a uma escola de ensino fundamental do Texas, na terça-feira (24), informaram as autoridades americanas. O ataque já é considerado o mais mortal do país desde o tiroteio na escola Sandy Hook, em 2012, quando 20 crianças e seis adultos foram mortos a tiros. A reportagem é do portal G1.

O assassino, um homem de 18 anos, morreu no local, segundo a polícia americana. As motivações do crime são desconhecidas.

Quem são as vítimas?

Ao menos 19 crianças e dois adultos morreram no ataque, segundo o senador texano Roland Gutierrez. Sabe-se que a escola recebia alunos de 5 a 10 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inicialmente, o governador Greg Abbott havia dito em entrevista coletiva que 14 crianças haviam morrido, assim como uma professora, número que foi revisado mais tarde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não está claro ainda se na contagem dos dois adultos está o agressor, que foi morto no local, segundo informações da polícia.

Onde o crime ocorreu?

O incidente foi registrado na escola Robb Elementary, na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso já é considerado como o mais mortal dos EUA desde o massacre na escola Sandy Hook, em Connecticut, que deixou 26 pessoas mortas – 20 crianças entre 6 e 7 anos e seis adultos – em 2012.

Ainda há feridos?

Parte dos estudantes deram entrada em um hospital da região com ferimentos e o banco de sangue da cidade fez um pedido para doações.

Uma criança e uma mulher de 62 anos precisaram ser transferidas para uma cidade vizinha, para um centro de saúde especializado em traumas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime é incomum?

Não. Tiroteios em massa têm se tornado cada vez mais comuns nos EUA e o número de casos como esse tem aumentado nos últimos anos.

Em 2021, foram 34 ataques em escolas, o maior número registrado desde 1999 – quando iniciou a série histórica –, segundo levantamento do jornal "The Washington Post".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE