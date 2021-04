Matteo Salvini, líder da extrema-direita italiana, será julgado por sequestro de imigrantes

Salvini insistiu que estava apenas fazendo seu trabalho e seu dever ao bloquear o navio humanitário da ONG espanhola Open Arms, que havia resgatado 147 refugiados de barcos precários no Mediterrâneo edit

Deutsche Welle - A Justiça da Itália determinou neste sábado (17/04) que o político de extrema direita Matteo Salvini seja julgado por ter impedido que um navio com dezenas de migrantes atracasse em um porto italiano em 2019, quando ele ainda era ministro do Interior do país.

O juiz Lorenzo Iannelli marcou o julgamento para 15 de setembro. A decisão foi tomada em audiência no tribunal de Palermo, na Sicília, na qual Salvini esteve presente.

O ex-ministro insistiu que estava apenas fazendo seu trabalho e seu dever ao bloquear o navio humanitário da ONG espanhola Open Arms, que havia resgatado 147 refugiados de barcos precários no Mediterrâneo. Com o bloqueio de Salvini, essas pessoas foram mantidas no mar por dias.

