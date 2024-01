Médico de Gaza amputa perna da sobrinha em casa, sem anestesia, após ataque de Israel

Apoie o 247

(Reuters) - O médico palestino Hani Bseiso enfrentou uma decisão angustiante quando sua sobrinha adolescente foi ferida por um bombardeio israelense em sua casa na Cidade de Gaza: amputar a perna dela ou correr o risco de que ela sangrasse até a morte.

Sem condições de chegar a um hospital próximo e usando pouco mais do que uma tesoura e um pouco de gaze que tinha em sua bolsa médica, ele removeu a parte inferior da perna direita de A'Hed Bseiso em uma operação realizada na mesa da cozinha sem anestesia.

Um vídeo que se tornou viral no Instagram mostra-o limpando a parte sangrenta da perna direita enquanto ela está deitada na mesa. Um de seus irmãos a segura com firmeza, outro segura dois telefones celulares para proporcionar melhor iluminação.

A casa fica a apenas 1,8 km do hospital Al-Shifa de Gaza, que fica a seis minutos de carro ou a 25 minutos a pé, mas Bseiso disse que o intenso fogo israelense na área tornou muito perigoso tentar chegar lá.

"Infelizmente, eu não tinha outra opção. A escolha era deixar a menina morrer ou tentar fazer o melhor que eu pudesse", disse Bseiso à Reuters esta semana em uma entrevista no local onde ele amputou a perna dela em 19 de dezembro.

"Eu poderia levá-la ao hospital? Claro que não", disse Bseiso, descrevendo a área como "sitiada". "Os tanques estavam na entrada da casa".

As autoridades israelenses dizem que trabalham para minimizar os danos aos civis. Mas, solicitados a comentar sobre os eventos de 19 de dezembro, os militares israelenses não responderam especificamente às perguntas sobre o incidente na casa de A'Hed Bseiso. Eles disseram que o Hamas usou complexos hospitalares como cobertura, uma alegação que o grupo militante nega.

"Uma característica central da estratégia do Hamas é a exploração de estruturas civis para fins terroristas", disseram os militares à Reuters.

"Especificamente, está bem documentado que o Hamas usa hospitais e centros médicos para suas atividades terroristas, construindo redes militares dentro e embaixo dos hospitais, lançando ataques e armazenando armas dentro dos limites dos hospitais e usando a infraestrutura e o pessoal dos hospitais para atividades terroristas."

"Lamentavelmente, o Hamas continua a colocar os cidadãos mais vulneráveis de Gaza em sério perigo ao usar cinicamente os hospitais para o terror", afirmaram.

"GRAÇAS A DEUS" - A'hed Bseiso, de 18 anos, faz parte de uma geração de jovens amputados que está emergindo da guerra travada em Gaza desde que militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Os médicos dizem que muitas das pessoas mortas na Faixa de Gaza desde então poderiam ter sido salvas se tivessem conseguido chegar ao hospital.

Deitada na cama várias semanas após a amputação, A'hed Bseiso afirmou à Reuters que encontrou um tanque israelense perto de sua casa quando saiu por volta das 10h30 para obter sinal para ligar para seu pai, que mora no exterior.

Ela e sua irmã entraram e fecharam as janelas da casa para o caso de ser bombardeada. Pouco tempo depois, o local foi atacado e ela foi ferida, contou.

Ela percebeu que estava sem sensibilidade na perna quando os membros da família tentaram ajudá-la, retirando os estilhaços.

"Eles me colocaram sobre a mesa de jantar. Não havia nenhum equipamento médico. Meu tio viu a esponja com a qual lavamos a louça, um arame, detergente líquido e cloro (desinfetante)", disse ela.

"Ele os pegou e começou a esfregar minha perna. Ele amputou minha perna sem anestesia e sem ter nada em casa."

Perguntada sobre como suportou a dor, ela disse: "Eu estava apenas dizendo 'Graças a Deus' e lendo o Alcorão. Graças a Deus, não senti muita coisa, mas é claro que houve dor."

Desde então, ela foi submetida a outras operações no hospital para tratar os ferimentos.

Mais de 24.000 palestinos foram mortos desde que Israel iniciou sua campanha militar em Gaza em resposta ao ataque de 7 de outubro, segundo autoridades palestinas.

Muitos outros, inclusive crianças, tiveram membros amputados devido à gravidade de seus ferimentos durante os ataques israelenses, que, segundo os militares de Israel, tem como objetivo eliminar o Hamas e garantir a libertação dos reféns restantes.

Mais de 1.000 crianças em Gaza foram submetidas a amputações de pernas até o final de novembro, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

