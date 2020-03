Médico italiano sobre coronavírus: “como na guerra, temos que escolher a quem tratar e a quem não”

Revista Fórum - “O que estamos vivendo é assustador, vocês não podem imaginar o que está acontecendo aqui”. Essas foram as palavras do médico Christian Salaroli, que trabalha no hospital militar de Milão, na Lombardia, a região da Itália mais afetada pela epidemia do coronavírus.

Em entrevista publicada nesta segunda-feira (9) pelo jornal Corriere della Sera, Salaroli fez uma analogia sobre a crise de saúde no país devido ao coronavírus. “Como na guerra, devemos escolher quem tratar e quem não, de acordo com a idade e as condições de saúde”.

