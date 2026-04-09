Melania Trump afirma que nunca teve qualquer ligação com Epstein

WASHINGTON, (Reuters) - A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, negou na quinta-feira ter tido qualquer ligação com o financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, que caiu em desgraça, e disse que as alegações sobre isso a difamam.

"As mentiras que me ligam ao vergonhoso Jeffrey Epstein precisam acabar hoje", disse a esposa do presidente Donald Trump em um raro pronunciamento na Casa Branca. Não ficou imediatamente claro o que levou Melania Trump a se manifestar agora.

Ela afirmou nunca ter tido um relacionamento com Epstein ou com sua associada Ghislaine Maxwell, com quem disse ter mantido apenas uma correspondência casual.

"Eu nunca fui amiga de Epstein. Donald e eu éramos convidados para as mesmas festas que Epstein de vez em quando, já que a sobreposição de círculos sociais é comum na cidade de Nova York e em Palm Beach", disse ela. "Para deixar claro, eu nunca tive um relacionamento com Epstein ou com sua cúmplice, Maxwell."

"Eu não sou vítima de Epstein. Epstein não me apresentou a Donald Trump. Conheci meu marido por acaso, em uma festa na cidade de Nova York, em 1998", disse ela.

Ela pediu ao Congresso que proporcionasse às mulheres vítimas de Epstein uma audiência pública centrada nas sobreviventes.

PROBLEMA POLÍTICO PARA TRUMP

Durante os anos em que esteve fora do cargo, o presidente Trump alimentou teorias da conspiração em torno de Epstein e, desde seu retorno à Casa Branca, o caso do falecido financista tornou-se um problema político persistente para o presidente.

As provas em múltiplos processos judiciais e criminais lançaram luz sobre as ligações de Epstein com muitas pessoas proeminentes na política, nas finanças e nos negócios - tanto antes como depois de ele se ter declarado culpado, em 2008, de acusações de prostituição, incluindo o aliciamento de uma menor de idade.

Epstein foi preso novamente em 2019 sob acusações federais de tráfico sexual de menores. Sua morte em 2019, em uma cela de prisão em Manhattan, foi considerada suicídio.

Melania Trump não explicou por que decidiu se manifestar na quinta-feira, mas Marc Beckman, seu principal assessor, declarou à Reuters: “A primeira-dama Melania Trump se pronunciou agora porque já chega. As mentiras precisam parar.” Ele acrescentou: “É hora de o público e a mídia se concentrarem em suas incríveis conquistas como primeira-dama, nas vidas que ela impactou positivamente e em seu compromisso com nossa nação.”

Sob pressão da base política de Trump, o governo Trump ordenou ao Departamento de Justiça dos EUA que divulgasse arquivos relacionados às investigações criminais contra Epstein, em conformidade com uma lei de transparência aprovada pelo Congresso.

Os arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça incluem um e-mail de 2002 de Melania Trump para Maxwell sobre um artigo da revista New York Magazine sobre Epstein.

"Ótima matéria sobre a JE na revista NY. Você está ótima na foto", diz o e-mail. "Me liga quando voltar para Nova York."

Na quinta-feira, Melania Trump descreveu seu e-mail para Maxwell como apenas uma "correspondência casual", acrescentando: "Minha resposta educada ao e-mail dela não passa de uma nota trivial."

'NENHUM CONHECIMENTO' DOS CRIMES DE EPSTEIN

Donald Trump afirmou que sua relação com Epstein terminou em meados dos anos 2000 e que nunca teve conhecimento dos abusos sexuais cometidos pelo financista. Registros divulgados anteriormente pelo Departamento de Justiça mostram que Trump voou diversas vezes no avião de Epstein na década de 1990, o que Trump nega.

Após o financista ter sido acusado de má conduta sexual, Trump ligou para o chefe de polícia de Palm Beach para dizer que "todo mundo sabia que ele estava fazendo isso", de acordo com um registro de entrevista do FBI.

Melania Trump afirmou na quinta-feira que "cruzou o caminho" de Epstein pela primeira vez em 2000, em um evento ao qual compareceu acompanhada de seu marido.

"Na época, eu nunca tinha conhecido Epstein e não tinha conhecimento de suas atividades criminosas", disse ela.