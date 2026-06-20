Meloni rebate Trump e afirma que Itália seguirá soberana: “Minha popularidade não é da sua conta”

247 - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reagiu duramente às críticas feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e reafirmou a soberania italiana diante de questionamentos sobre sua condução política e sua relação com Washington. A resposta foi divulgada em uma publicação compartilhada na rede social X e ganhou ampla repercussão internacional.

Segundo o texto atribuído à líder italiana, Meloni classificou como “insensatos” os ataques promovidos por Trump e rejeitou qualquer ligação entre sua popularidade política e a proximidade com o presidente norte-americano.

“Presidente Trump, esses ataques constantes e sem provocação são insensatos. Quanto à minha popularidade, ser sua amiga certamente não a ajudou, nem depende do meu relacionamento com você”, afirmou.

A premiê acrescentou que sua aprovação entre os italianos está diretamente ligada à defesa dos interesses nacionais. “Minha popularidade depende da minha capacidade de defender o interesse nacional da Itália, e é exatamente isso que sempre fiz.”

Um dos principais pontos da resposta foi a questão das bases militares dos Estados Unidos em território italiano. Meloni destacou que a utilização dessas instalações é regulada por acordos bilaterais que, segundo ela, continuarão sendo respeitados durante seu governo.

“Isso também é o que fiz em relação às bases militares americanas na Itália. Seu uso é regido por acordos que sempre respeitamos, e que não podem ser violados enquanto eu for primeira-ministra. A Itália permanece uma nação soberana.”

A líder italiana encerrou a declaração com uma resposta direta ao comentário de Trump sobre sua popularidade. “De qualquer forma, minha popularidade não é da sua conta. Sugiro que você se concentre na sua.”

A troca de acusações ocorre após Trump afirmar, em publicação na Truth Social, que Meloni estaria perdendo apoio popular na Itália e que teria insistido para tirar uma foto com ele durante a recente cúpula do G7, realizada na França. O presidente dos Estados Unidos também criticou a posição da premiê italiana em relação ao uso de estruturas militares do país por forças norte-americanas durante o período mais crítico da guerra envolvendo o Irã.

O episódio amplia um desentendimento que vem se intensificando nos últimos meses. Na sexta-feira (19), Meloni já havia acusado Trump de inventar fatos ao comentar o encontro entre os dois líderes no G7. “As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Estou francamente surpresa. Não sei por que o presidente dos Estados Unidos se comporta dessa maneira com seus aliados”, declarou.

Na mesma manifestação, a primeira-ministra foi enfática ao negar qualquer tentativa de aproximação constrangedora com o líder norte-americano. “Há uma coisa que ele deve lembrar: nem eu nem a Itália jamais imploramos”, disse.

As divergências entre os dois políticos se aprofundaram após Meloni criticar Trump por declarações dirigidas ao papa Leão XIV, que havia condenado a guerra no Irã. A líder italiana considerou “inaceitáveis” os comentários do presidente norte-americano sobre o pontífice. Em resposta, Trump declarou estar “chocado” com a postura de Meloni e afirmou que ela “não é mais a mesma pessoa”.

Embora tenham sido aliados políticos próximos durante anos, os recentes confrontos públicos evidenciam um distanciamento crescente entre os dois líderes. Analistas citados pelo jornal norte-americano The New York Times avaliam que Meloni busca demonstrar maior independência em relação a Trump diante da opinião pública italiana, em um contexto de desgaste político para ambos.