Membros da juventude do PC da China e do PT brasileiro realizam diálogo

Juventudes do Partido Comunista da China e do PT brasileiro mantiveram diálogo no quadro das comemorações do centenário da organização comunista chinesa

Rádio Internacional da China - Foi realizado no dia 22 em Pequim o diálogo online "Eu e o Meu Partido". Mais de 30 membros do Comitê Central da Liga da Juventude Comunista da China e do Partido dos Trabalhadores do Brasil (PT) participaram do evento, compartilhando as próprias experiências no trabalho juvenil.

Na ocasião, o secretário Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores, Ronald Sorriso, elogiou os êxitos alcançados pelo povo chinês no desenvolvimento econômico e social sob a liderança do Partido Comunista da China. Segundo ele, o PT está disposto a aprender com a experiência chinesa de governança do país, especialmente no trabalho juvenil.

A diretora do Departamento de Comunicação Internacional do Comitê Central da Liga da Juventude Comunista da China, Dong Xia,disse que a parte chinesa vai mobilizar os membros da juventude do partido para promover relações amigáveis entre a China e o Brasil.

O encontro deu o pontapé inicial para o evento "Eu e o Meu Partido", uma plataforma de diálogo entre os membros da juventude dos partidos em todo o mundo.

Na ocasião, o secretário Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores, Ronald Sorriso, parabenizou o 100º aniversário do estabelecimento do Partido Comunista da China





