Membros da UE fecham acordo para cortar uso de gás russo

Reuters - Os países da União Europeia que se preparam para mais cortes no fornecimento de gás russo aprovaram um plano de emergência para conter a demanda, depois de fecharem acordos de compromisso para limitar as reduções para alguns países.

A Europa enfrentará um aperto de gás crescente a partir de quarta-feira, quando a russa Gazprom disse que cortaria os fluxos através do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha para um quinto da capacidade.

Com uma dúzia de países da UE já enfrentando menores suprimentos russos, Bruxelas está pedindo aos estados-membros que economizem gás e o armazenem para o inverno, temendo que a Rússia corte completamente os fluxos em retaliação às sanções ocidentais pela guerra com a Ucrânia.

Os ministros da Energia aprovaram uma proposta para que todos os países da UE reduzam voluntariamente o uso de gás em 15% no período de agosto a março em relação à média de 2017-2021.

Os cortes podem ser tornados obrigatórios em caso de emergência de abastecimento, desde que a maioria dos países da UE concorde com isso. Mas os países concordaram em isentar vários países e indústrias do corte obrigatório de 15%, depois que alguns governos se opuseram à proposta original da UE de aplicá-la a todos os países.

O ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse que o acordo mostrará ao presidente russo, Vladimir Putin, que a Europa permanece unida diante dos últimos cortes de gás de Moscou. "Você não vai nos separar", disse Habeck.

A Hungria foi o único país que se opôs ao acordo, disseram duas autoridades da UE.

A Gazprom da Rússia culpou sua última redução pela necessidade de interromper a operação de uma turbina - uma razão descartada pelo chefe de energia da UE, Kadri Simson, que chamou a medida de "motivação política".

Simson disse que o acordo deve garantir que os países economizem gás suficiente para sobreviver a um inverno médio se a Rússia cortar totalmente os suprimentos agora, mas um inverno excepcionalmente frio exigiria medidas mais severas.

A Rússia forneceu 40% do gás da UE antes de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, no que Moscou chama de "operação militar especial".

Solidariedade, economia

O acordo da UE isentaria do corte de gás de 15% a Irlanda, Malta e Chipre - países que não estão conectados às redes de gás de outros estados membros e, portanto, não poderiam compartilhar gás de reposição com outros países em uma emergência de fornecimento.

Os países com capacidade limitada de exportar gás para outros países da UE podem solicitar uma meta mais baixa, desde que exportem o que puderem. Isso pode incluir a Espanha, que não depende do gás russo e inicialmente se opôs ao plano da UE.

"Todo mundo entende que quando alguém pede ajuda, você tem que ajudar", disse a ministra da Energia espanhola, Teresa Ribera, na terça-feira.

Os países que ultrapassarem uma meta da UE para abastecer o armazenamento de gás até agosto também podem enfrentar metas mais fracas, potencialmente suavizando os cortes para cerca de uma dúzia de estados com armazenamento relativamente completo, incluindo Alemanha e Itália.

Os estados podem isentar da meta o gás usado em indústrias críticas, como a siderurgia de uso intensivo de energia.

O ministro italiano da Transição Ecológica, Roberto Cingolani, disse que a meta obrigatória do país seria mais próxima de 7% do que 15%, uma vez que as reduções de gás já feitas em comparação com anos anteriores foram levadas em consideração.

As notícias da última queda na oferta russa elevaram os preços do gás, aumentando o custo do armazenamento de enchimento, ao mesmo tempo em que criam incentivos para usar menos.

Na terça-feira, o contrato holandês do primeiro mês de referência subiu mais de 10% e está cerca de 430% maior do que há um ano.

O plano da UE testou a solidariedade dos países. A Polônia aprovou o acordo final, mas a ministra do Clima, Anna Moskwa, disse que a indústria de um país não deve ser forçada a usar menos gás para ajudar outros estados que enfrentam escassez.

Outros foram mais positivos, como Malta e Portugal, que conquistaram metas mais brandas nas negociações. A ministra de Energia maltesa, Miriam Dalli, disse que o acordo reflete as diferentes situações energéticas dos países.

"Conseguimos passar uma forte mensagem de solidariedade", disse ela.

Mas alguns levantaram a preocupação de que as economias ainda não seriam suficientes para evitar uma escassez de inverno. Os níveis variam entre os países, mas a UE reduziu seu uso combinado de gás em apenas 5%, apesar de meses de preços em alta e oferta cada vez menor da Rússia.

"Quinze por cento provavelmente não será suficiente, dado o que os russos acabaram de anunciar", disse o ministro irlandês do Meio Ambiente, Eamon Ryan.

