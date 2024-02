Menina palestina de seis anos, que pedia socorro, é encontrada morta após ser assassinada pelo governo de Israel

Apoie o 247

247 – Uma criança de seis anos que estava desaparecida desde o mês passado na Cidade de Gaza foi descoberta sem vida, juntamente com vários familiares e dois paramédicos que tentaram socorrê-la. Hind Rajab estava em fuga da cidade com sua tia, tio e três primos quando o veículo em que estavam aparentemente se deparou com tanques israelenses e foi alvo de um ataque.

Registros de chamadas entre Hind e operadores de serviços de emergência sugerem que a menina foi a única sobrevivente no veículo, escondendo-se das forças israelenses entre os corpos de seus familiares. Enquanto conversava com os operadores de emergência, a ligação foi interrompida pelo som de disparos. Hoje, seu corpo foi encontrado, segundo reportagem da BBC .

Desde o início do genocídio, o governo de Benjamin Netanyahu já assassinou mais de 28 mil palestinos – a maioria mulheres e crianças. Outros 67 mil palestinos foram gravemente feridos.

