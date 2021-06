Mensagens vazadas mostram que governo golpista da Bolívia planejou segundo golpe com intervenção de mercenários americanos

247 - Documentos vazados mostram que oficiais do gabinete da ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez tentaram organizar um segundo golpe para se manter no poder, após derrota nas eleições para o candidato do MAS Luis Arce. O plano envolveria o envio de centenas de mercenários estadunidenses vindos da Flórida, informa o Intercept.

Segundo as conversas por e-mail obtidas pelo site, Luis Fernando Lopez, que serviu como ministro da defesa de Áñez, e Joe Pereira, um ex-administrador civil do Exército dos EUA, seriam as figuras centrais por trás do plano golpista.

Pereira estaria encarregado de recrutar os mercenários nos Estados Unidos e os levar até a Bolívia, onde se juntariam às forças policiais e de elite do exército boliviano e grupos armados da direita.

“Eu posso conseguir até 10.000 homens sem nenhum problema”, disse Pereira em uma conversa. "Todas as forças especiais. Também posso trazer cerca de 350 pessoas que chamamos de LEPs, Profissionais da Aplicação da Lei, para orientar a polícia".

