RT - O mercenário brasileiro Maxuel Vukapanavo, conhecido como 'Max Panavo', que abandonou seu país no Natal em 2022 para se juntar às fileiras da Legião Internacional da Ucrânia, perdeu a vida no campo de batalha, segundo os relatos que circulam nas redes sociais e em vários meios de comunicação.

'Max Panavo', faixa marrom de jiu-jitsu, havia anunciado sua participação no conflito armado ucraniano com um vídeo em que aparecia equipado com um rifle e segurando uma bandeira conjunta do Brasil e Ucrânia.

Nesse vídeo, o mercenário brasileiro dirigiu-se ao presidente da Rússia, Vladímir Putin, pedindo-lhe que enviasse o melhor lutador russo para desafiá-lo. "Não foi necessário enviar o melhor, um simples soldado acabou com ele", comentam sobre a morte de Vukapanavo vários usuários das redes sociais.

A formação da unidade Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, composta por voluntários estrangeiros, foi anunciada pelo presidente ucraniano, Vlolodymyr Zelensky, em fevereiro de 2022.

O chanceler russo, Sergey Lavrov, recentemente apontou que numerosos mercenários de diferentes países chegam à Ucrânia para se juntar às suas Forças Armadas, e disse que em algum momento "terão uma epifania". Além disso, lembrou que "muitos mercenários americanos e britânicos já disseram publicamente diante das câmeras que estão totalmente decepcionados" com "os altos objetivos supostamente democráticos proclamados pelo regime de Kiev e seus patrocinadores ocidentais".

