Mesmo com 35 mil casos de coronavírus, Trump quer reabrir as empresas nos Estados Unidos para evitar catástrofe econômica

Há previsões de queda de 30% do PIB no segundo trimestre deste ano, mas o país já tem mais de 35 mil casos de coronavírus e a pandemia se espalha por todo o território edit

247 – "O presidente Donald Trump começou a conversar em particular no final da semana passada sobre a reabertura do país, apesar do número cada vez maior de casos de coronavírus e contra o conselho dos profissionais de saúde, porque está preocupado com os danos econômicos causados ​​por um desligamento prolongado, segundo pessoas familiarizadas com o seu pensamento", aponta reportagem da Bloomberg .

“Não podemos deixar que a cura seja pior que o próprio problema. No final do período de 15 dias, tomaremos uma decisão quanto ao caminho que queremos seguir!”, Trump twittou no final do domingo.

"O presidente começou a falar sobre como levar as pessoas a voltar ao trabalho na quinta-feira, disseram duas pessoas, apenas três dias depois de ter ajudado a lançar um plano de 15 dias dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para conter o aumento de casos, incentivando a maioria das pessoas fica em casa. Essa campanha terminaria em 31 de março", aponta ainda a reportagem.

Nos Estados Unidos já foram registrados mais de 35 mil casos de coronavírus, o que levou ao fechamento de vários estados, como Califórnia, Ilinois e Nova York, mas bancos, como o Morgan Stanley, projetam queda de 30% do PIB.