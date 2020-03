Metade da população estadunidense não pode pagar pelo exame do coronavírus

ao menos metade dos americanos que possuem seguros de saúde não acreditam que o plano arcaria com custos para exames e tratamento do coronavírus, aponta pesquisa edit

247 - Uma pesquisa publicada pelo Business Insider, na tarde de hoje, mostra que ao menos metade dos americanos que possuem seguros de saúde não acreditam que o plano arcaria com custos para exames e tratamento do coronavírus. A informação é do Portal UOL.

Ao menos 27 milhões de pessoas não possuem planos de saúde no país. O veículo afirma que procedimentos relacionados ao coronavírus, incluindo diagnósticos e tratamentos, podem custar entre 441 dólares (cerca de R$ 2.153, segundo a cotação do dia) e 1.151 dólares (R$ 5.619).