Metade dos estudantes do mundo estão sem aulas por conta do novo coronavírus, diz Unesco

Pandemia resultante do avanço do novo coronavírus já deixou 850 milhões de crianças e adolescentes sem aulas, segundo estimativas da Unesco. Segundo um comunicado da própria organização, o número deverá continuar subindo nos próximos dias edit

247 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anunciou que a pandemia resultante do avanço do novo coronavírus já deixou 850 milhões de crianças e adolescentes sem aulas. O número de alunos afetados corresponde a metade de todos os estudantes do mundo

Ainda conforme a Unesco, escolas e universidades foram fechadas de forma total em 102 países, enquanto outros 11 optaram pelo fechamento parcial das unidades de ensino.Com isso, o número de estudantes fora das salas de aulas dobrou em apenas quatro dias e, segundo um comunicado da própria organização, deverá continuar subindo nos próximos dias.