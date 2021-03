Metrô de Buenos Aires terá placa em homenagem a Marielle Franco

Placa com o texto "em memória de Marielle Franco (1979 - 2018). Vereadora do Rio de Janeiro, Defensora dos direitos humanos e da comunidade LGBTQIA +, assassinada em 14 de março de 2018" será instalada no dia 14 de março, quando o assassinato da parlamentar completa três anos edit

247 - A estação "Rio de Janeiro" da linha A (azul) do metrô da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, irá receber uma placa permanente em homenagem à vereadora brasileira Marielle Franco (PSOL-RJ), assassinada juntamente com o motorista Anderson Gomes. A placa será instalada no dia 14 deste mês, quando o assassinato da parlamentar completa três anos.

De acordo com reportagem do site Universa, do UOL, a iniciativa foi proposta pela deputada Maria Bielli, do Frente de Todos (que integra o partido do presidente Alberto Fernández) e a homologação ocorreu nesta quinta-feira (11). O painel também terá um QR Code que permitirá aos interessados conhecer a história de Marielle.

"Foi uma longa negociação com meus colegas deputados, porém, foi possível com o amplo entendimento da importância de homenagear mulheres com trajetórias que mudam os rumos da nossa sociedade e da história. Marielle Franco é, sem dúvida, uma dessas mulheres e deve ser lembrada sempre", disse Maria Bielli.

A placa - com o texto "em memória de Marielle Franco (1979 - 2018). Vereadora do Rio de Janeiro, Defensora dos direitos humanos e da comunidade LGBTQIA +, assassinada em 14 de março de 2018 – faz parte de uma série de homenagens previstas para o mês de março.

A Jornada 14M por Marielle Franco - ¡Yo soy porque nosotras somos!, prevê a realização de atividades culturais e artísticas, além de debates em memória a vereadora.

