México descobre ONG financiada pelos EUA e Obrador cobra resposta do governo Biden

Sputnik - Em 7 de maio, o governo mexicano enviou uma nota diplomática para os EUA logo após a revelação de que o país norte-americano supostamente financia uma organização opositora no México, mas até agora não obteve resposta.

Nesta quinta-feira (13), o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, garantiu que ainda aguarda uma resposta dos EUA sobre o suposto financiamento concedido por Washington para uma organização civil contrária ao atual governo, a Mexicanos Contra Corrupção e Impunidade (MCCI).

"Ainda não houve uma resposta e isso é uma ingerência na vida pública do México. O México não é uma colônia ou um país associado, é um país livre e soberano", disse o líder mexicano.

Para Obrador, se comprovado, o financiamento é uma violação da Constituição, e o líder exige que o governo norte-americano se posicione.

"Ficarei aguardando a resposta do governo dos Estados Unidos. Queremos que vocês nos respondam se vão continuar pagando, se vão continuar dando dinheiro a esta organização que seu único propósito, sua única tarefa, é nos atacar, eles não têm outra. Bom, é legítimo, desde que não haja dinheiro do governo dos EUA, porque isso é uma violação da Constituição", declarou o presidente.

As declarações de Obrador se referem ao suposto envio de dinheiro pelos EUA através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) e da organização sem fins lucrativos Doação Nacional para Democracia (NED, na sigla em inglês), no valor de US$ 2,34 milhões (R$ 12,1 milhões) entre 2018 e 2020 para a organização MCCI.

O MCCI é representado por Claudio González, principal arquiteto do bloco de oposição do atual governo.

Quando enviou a nota diplomática para Washington, Obrador declarou que nenhum governo estrangeiro pode entregar dinheiro a grupos políticos de outro país, é que tal iniciativa seria "promover o golpismo".

