Mianmar realiza primeira eleição desde o golpe militar

247 – Os eleitores de Mianmar votaram neste domingo (28) em uma eleição geral — a primeira em cinco anos, desde o golpe militar de 2021 que derrubou o último governo civil do país. O pleito abrange um total de 692 circunscrições em todo o território nacional.

Cerca de 5.000 candidatos, vinculados a 57 partidos políticos, disputam cadeiras no Pyithu Hluttaw (Câmara Baixa), no Amyotha Hluttaw (Câmara Alta) e nos Hluttaws Estaduais e Regionais (Parlamentos Estaduais e Regionais). A votação definirá os integrantes do Parlamento da União — formado pelas duas Casas — e dos parlamentos regionais. Na sequência, o novo Parlamento da União será responsável por eleger o próximo presidente, que deverá formar o novo Governo da União.

Após a abertura das urnas, o Partido União Solidariedade e Desenvolvimento (USDP, na sigla em inglês), apoiado pela junta militar, era considerado na imprensa internacional favorito para vencer as eleições. A legenda, alinhada aos militares, é liderada por generais aposentados e lançou cerca de um quinto de todos os candidatos, em um cenário marcado por concorrência severamente reduzida.

O processo eleitoral ocorre em meio a uma guerra civil que devastou amplas regiões do país e aprofundou uma das mais graves crises humanitárias da Ásia. Já considerado um dos países mais pobres do Sudeste Asiático, Mianmar foi duramente afetado pelo conflito iniciado após o golpe de 2021, que depôs o governo civil eleito liderado pela vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi.

A crise se intensificou depois que os militares retomaram o poder em fevereiro de 2021, encerrando uma década de governo civil. A mudança desencadeou um amplo movimento antigovernamental, que acabou recorrendo à luta armada após o fracasso de protestos de massa nas ruas. Além da oposição política armada, o conflito passou a envolver diversos grupos armados étnicos que se alinharam aos rebeldes — organizações que já haviam combatido o governo central de Mianmar em uma longa guerra civil entre 1949 e meados da década de 1990.

Às vésperas das eleições, a junta militar intensificou operações em áreas controladas por rebeldes, realizando uma série de ataques que resultaram na morte de dezenas de pessoas.