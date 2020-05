Michelle Obama após morte de George Floyd: 'Exausta'

"Eu estou exausta por um desgosto que nunca parece parar", afirmou a ex-primeira-dama dos EUA Michele Obama, a morte de George Floyd, que morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco no estado de Minnesota edit

247 - Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, afirmou estar "exausta" com a escalada da violência contra negros no País, após a morte de George Floyd, que morreu após ser imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota.

"Como muitos de vocês, estou sofrendo com essas tragédias recentes. E eu estou exausta por um desgosto que nunca parece parar. No momento, são George, Breonna e Ahmaud. Antes disso, eram Eric, Sandra e Michael. Isso continua, continua, continua", escreveu a esposa de Barack Obama no começo de sua mensagem.

"Raça e racismo são uma realidade que muitos de nós crescemos aprendendo a lidar. Mas se alguma vez esperamos superar isso, não pode ser apenas uma pessoa de cor para lidar com isso", acrescentou.

De acordo com a ex-primeira-dama, "cabe a todos nós - negros, brancos, todos - não importa quão bem-intencionados pensemos que podemos ser, fazer o trabalho honesto e desconfortável de enraizá-la. Começa com o auto exame e a escuta daqueles cujas vidas são diferentes da nossa. Termina com justiça, compaixão e empatia que se manifesta em nossas vidas e em nossas ruas".

"Rezo para que todos tenhamos forças para essa jornada, assim como rezo pelas almas e pelas famílias daqueles que foram tirados de nós", finalizou.

